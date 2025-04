„Hartz Rot Gold“: „Ich werde nur verarscht!“ – Bürgergeld-Empfänger Olaf schimpft auf das Jobcenter

Olaf aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ hat Ärger mit dem Jobcenter. Der Bürgergeld-Empfänger ist seit 20 Jahren arbeitslos – Schuld daran soll das Amt sein.

Bürgergeld ist für viele eine vorübergehende Lösung – bei Olaf aus der RTLZWEI-Sendung „Hartz Rot Gold“ ist das jedoch ein Dauerzustand. Denn seit 20 Jahren hat der Protagonist keinen festen Job und bezieht Geld vom Staat.

„Wenn die jetzt ankommen sollten, dann lehne ich komplett ab“

Olaf lebt gemeinsam mit seiner Verlobten Jessica in Hamburg – das Jugendamt hat das gemeinsame Kind in Obhut genommen. „Ich will bei meiner Verlobten in der Firma anfangen. Ich habe auch angegeben, dass ich den ganzen Tag arbeiten kann“, sagt der 53-Jährige bei „Hartz Rot Gold“. Der Arbeitgeber habe sich bisher nicht gemeldet. „Die ziehen das in die Länge und ich habe auch gesagt: Wenn die jetzt ankommen sollten, dann lehne ich komplett ab“, meint Olaf frustriert.

Der Protagonist aus der RTLZWEI-Sendung sieht die Schuld auch beim Jobcenter. „Das Problem habe ich seit Jahren – ich werde nur verarscht. Für mich ist das nicht leicht, weil ich will ja arbeiten, weil den ganzen Tag nur Zuhause hängen und sie arbeitet – da weiß man gar nicht mehr, was man machen soll“, erzählt er.

Immerhin konnte seine Verlobte eine Stelle als Reinigungskraft ergattern, während es bei Olaf jobmäßig überhaupt nicht vorangeht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Olaf einige Jobs nach wenigen Tagen wieder verloren geht – und das hatte er selbstverschuldet.

Olaf ärgert sich nicht nur mit dem Jobcenter herum, sondern auch mit dem Jugendamt. Denn die Behörde hat Sohn Josch in seine Obhut genommen. Zunächst kämpfte das Paar um ihr Kind – haben es aber dann zur Adoption freigegeben. Dann dachten die beiden sogar schon über ein zweites Kind nach: „Man hat neun Monate ein Kind in sich getragen, sich zehn Tage lang darum gekümmert und auch das gemacht, was das Jugendamt wollte. Es ist zwar traurig, auch ein bisschen schmerzhaft, aber jetzt noch mal ein Kind neu zu zeugen… Ich glaube nicht, dass das etwas bringt“, sagte Jessica bei „Hartz Rot Gold“.