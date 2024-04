101 Dalmatiner: Das machen die Stars heute

„101 Dalmatiner“ zählt zu einer der beliebtesten Kinderklassiker. Obwohl der Film schon mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hat, erfreut er sich auch heute noch großer Beliebtheit. Aber wie ging es eigentlich für die Stars nach dem Film weiter?

In „101 Dalmatiner“ treffen Anita und Roger durch einen unglücklichen Zufall aufeinander. Ihre beide Hunde verlieben sich ineinander – später auch sie selbst. Gemeinsam ziehen sie zusammen und schon bald steht Nachwuchs ins Haus – jedoch nicht bei Anita und Roger, sondern bei den Dalmatinern. Insgesamt 15 Welpen kommen auf die Welt – doch auf diese hat es ihre Chefin Cruelle abgesehen, welche ein Mantel im Dalmatiner-Fell entwerfen will. Kurz danach lässt sie die Hunde entführen.

Das machen die „101 Dalmatiner“-Stars heute

Joely Richardson alias Anita

Anita arbeitet als Designerin in der Firma von Cruella und inspiriert sie unfreiwillig dazu, einen Mantel aus Dalmatiner-Fell zu kreieren. Später lernt sie Roger kennen und die Liebesgeschichte beginnt. Die Rolle wurde von Joely Richardson verkörpert, welche aus einer Schauspielfamilie stammt. Im Jahr 1984 hatte sie ihre erste Rolle in „Wetherby“. Neben „101 Dalmatiner“ spielte die Schauspielerin in unzähligen Produktionen mit – darunter beispielsweise „Der Patriot“ (2000), „Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis“ (2003-2010) oder „Emerald City – Die dunkle Welt von Oz“ (2017). Noch heute arbeitet Joely Richardson als Schauspielerin und war zuletzt in der Serie „The Blacklist“ im Jahr 2000 zu sehen.

Jeff Daniels alias Roger

Roger verknallt sich in Anita, nachdem sich sein Hund bereits in ihren Vierbeiner verschossen hat. Er arbeitet in dem Streifen als Videospielentwickler. Jeff Daniels war neben „101 Dalmatiner“ in mehr als 30 Produktionen zu sehen. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, aber inszenierte dann Studentenaufführungen an der Eastern Michigan University und bekam dann Hauptrollen – so kam er ins Schauspielgeschäft. Unter anderem spielte er in „Arachnophobia“ (1990), „Speed“ (1994), „Der Onkel vom Mars“ (1999) oder „Die Chaoscamper“ (2006) mit. Bis heute arbeitet er als Schauspieler und hatte zuletzt eine Rolle in der Fernsehserie „American Rust“.

Cruella DeVil alias Glenn Close

Glenn Close ist eine echte Schauspiellegende! Sie zählt zu einer wahren Größe in Hollywood. Sie war bisher jeweils viermal für Oscars in den Kategorien „Beste Hauptdarstellerin“ und „Beste Nebendarstellerin“ nominiert – gewonnen hat sie die Trophäe aber nie. Ihre Karriere begann sie am Broadway und wirkte in mehreren Theaterstücken und Musicals mit. Ihre erste Filmrolle hatte sie in dem Streifen „Garp und wie er die Welt sah“ im Jahr 1982, danach folgten Rollen unter anderem in „Gefährliche Liebschaften“ (1988), „Das Geisterhaus“ (1993), „Die Frauen von Stepford“ (2004) oder „Warcraft: The Beginning“ (2016). Sie arbeitet auch als Synchronsprecherin – so lieh sie beispielsweise ihre Stimme für „Die Simpsons“.

Das wurde aus den weiteren Darstellern

Joan Plowright alias Nanny: In „101 Dalmatiner“ spielt sie die Rolle der Nanny. Sie ist eine britische Schauspielerin und hat sich in den vergangenen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis auf den Dokumentarfilm „Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag“ (2019) hatte sie ihre letzte Rolle in „Knife Edge – Das zweite Gesicht“ im Jahr 2009.

Hugh Laurie alias Jasper: Jasper ist einer der zwei Ganoven, welche für Cruelle die Hundewelpen stehlen. Aus der Film- und Serienwelt ist der Schauspieler nicht mehr wegzudenken. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle in „Dr. House“.

Mark Williams alias Horace: Horace ist der andere Gauner in dem Film. Große Bekanntheit erlangte er aber vor allem durch seine Rolle als Arthur Weasley in den „Harry Potter“-Filmen, wo er den Vater von Ron verkörpert.

Hugh Fraser alias Frederick: In „101 Dalmatiner“ war er der Assistent von Cruella und hatte nur eine kleine Rolle in dem Film. Von 1989 bis 2013 war er in der britischen Krimi-Fernsehserie von Agatha Christi zu sehen.

John Shrapnel alias Skinner: Er soll die Dalmatiner in dem Film häuten. Zu einer seiner größten Produktionen zählte „Gladiator“. Der Schauspieler litt an Lungenkrebs und ist im Jahr 2020 verstorben.

Tim McInnerny alias Alonzo: Alonzo ist der Diener von Cruella. In „101 Dalmatiner“ hatte er zwar nur eine kleine Rolle, dafür war er aber in unzähligen Produktionen zu sehen.

Zohren Weiss alias Herbert: Herbert testet Videospiele und checkt natürlich auch die Arbeit von Roger, von welcher er absolut nicht überzeugt ist. Der Schauspieler hat sich jedoch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.