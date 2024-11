Jury-Beben bei DSDS: Bushido ersetzt Pietro Lombardi!

„Deutschland sucht den Superstar“ steht vor einem Jury-Beben! Denn Pietro Lobardi ist wohl raus. Und dann kündigt sich eine echte Sensation an: Bushido soll bald neben Dieter Bohlen am Jurypult sitzen.

Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ steht unmittelbar bevor: Am 9. November 2024 wird der neue Superstar gekürt (KUKKSI berichtet aus dem Studio in Köln). Und es soll auch im kommenden Jahr eine neue Staffel der Castingshow geben. Das RTL-Format steht vor einem Jury-Beben: Pietro Lombardi ist offenbar bei DSDS raus, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Bushido wird Juror bei DSDS – Pietro Lombardi ist raus

Star-Rapper Bushido soll Pietro Lombardi ab 2025 bei DSDS ersetzen. Nach einem Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi hatte der Sender zu seinem DSDS-Juror gehalten. Bei RTL gab es mehrere Krisensitzungen – eine Trennung von Pietro Lombardi war zumindest offiziell nicht im Gespräch. „RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen“, erklärte ein Sendersprecher damals.

Die DSDS-Macher wollten nach Bild-Infos abwarten, ob die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren einleitet. Laura hat mittlerweile entschieden, nicht gegen Pietro Lombardi auszusagen – somit wird das Verfahren nicht eröffnet. Dass nun RTL nicht mehr Pietro Lombardi in der Jury bei DSDS haben will, überrascht daher.

Pietro Lombardi erklärte vor einigen Tagen in der Bild: „Ich habe gesagt: Wenn jetzt wirklich alle glauben, ich bin der größte Frauenschläger und RTL wirft mich raus, dann gehe ich halt arbeiten. Dann ist meine Karriere eben jetzt vorbei. Und dann kriegen wir das trotzdem gemeinsam hin.“

Und nun kommt Bushido! Er ist einer der größten Rapper des Landes und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder sein Interesse an „Deutschland sucht den Superstar“ geäußert. Und auch den Poptitan mag er: „Dieter Bohlen ist ein geiler Typ“, erklärte der Rapper damals in einem Interview mit dem Blatt.