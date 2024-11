Bushido ist beim Live-Finale von DSDS dabei

Bushido wird offenbar DSDS-Juror! Ab dem kommenden Jahr sitzt der Star-Rapper laut Medienberichten in der Jury neben Dieter Bohlen. Beim diesjährigen DSDS-Finale ist Bushido bereits als Stargast dabei.

Deutschlands polarisierendster und erfolgreichster Rapper seiner Generation schaut am Samstag beim großen Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ vorbei. Der bekennende DSDS-Fan möchte einen ganz besonderen Auftritt hinlegen. Was sich genau dahinter verbirgt, wird aber erst in der Live-Show verraten.

Bushido ist als Stargast beim DSDS-Finale dabei

Bushido hat im RTL-Magazin „Punkt 7“ verraten: „Ich bin so aufgeregt. Am Samstag ist es so weit: Ich bin mit dabei, beim großen DSDS-Finale. Live bei RTL. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios. Wir haben uns da etwas Cooles überlegt.“ Ist das der Startschuss für einen größeren Plan? Denn zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Bushido neuer DSDS-Juror wird – das wurde vom Sender bisher weder bestätigt noch dementiert.

Letzter Auftritt von Pietro Lombardi bei DSDS?

Pietro Lombardi ist ab der kommenden DSDS-Staffel offenbar nicht mehr dabei und zeigte sich in einem Interview sehr enttäuscht. „Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig … DSDS ist eine Herzenssache für mich“, lässt der Musiker in der Bild-Zeitung verlauten. Sollte Pietro Lombardi künftig nicht mehr bei DSDS dabei sein, wird das Live-Finale sein letzter Auftritt in der RTL-Castingshow.

Christian Jährig, Nissim Mizrahi, Tom McConner und Philip Matas kämpfen im Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ um den Sieg. Es ist ein reines Männer-Finale – keine einzige Frau hat es in die Live-Show geschafft. Jurorin Beatrice Egli zeigte sich im RTL-Interview darüber enttäuscht: „Ganz ehrlich: Wir haben als Jury versagt! Wir haben es nicht geschafft, unter tausenden Kandidatinnen eine zu finden, die mindestens mit ins Finale zieht.“