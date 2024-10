DSDS-Kandidatin Carina Hollert ist Sexarbeiterin – und stolz drauf

Carina Hollert will die Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ vom Hocker hauen. Die 32-Jährige hat nicht nur optisch was zu bieten, sondern macht Dieter Bohlen vor allem mit ihrem Beruf neugierig.

Carina arbeitet als Sexarbeiterin in einem Kieler Laufhaus und setzt sich für die Rechte ihres Berufsstandes ein. Schon im Jahr 2020 war sie im DSDS-Casting dabei und sorgte für einen spektakulären Auftritt, bei dem Jurychef Dieter Bohlen prompt das Weite suchte und sogar das Studio verließ.

„Ich habe einen auffälligen Style und einen Wiedererkennungswert“, sieht Carina heute durchaus Superstar-Potential in sich schlummern und möchte alle Vorurteile über sie aus dem Weg räumen: „Ich möchte zeigen, was ich drauf hab. Dass ich mehr bin, als nur Sexarbeiterin, sondern ich hab auch Talent und ich möchte das zeigen und daraus möchte ich was machen.“

„Ich hab mal als Stripperin angefangen, jetzt bin ich Sexarbeiterin“

Dieter Bohlen fragt dann nochmal genau nach. „Ich hab mal als Stripperin angefangen, jetzt bin ich Sexarbeiterin“, sagt Carina Hollert beim DSDS-Casting. Dennoch gibt sie dann auch zu, dass man als Sexarbeiterin nicht das größte Ansehen in der Gesellschaft hat: „Man muss damit klarkommen, dass manche Leute damit nicht so gut klarkommen. Das sind dann halt auch nicht die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte“, so die 32-Jährige.

Mit dem Song „Ich darf das” von Shirin David rappt sie ungehemmt drauflos – und der Jury gefällt es. „Du hast eigentlich jeden Satz on point gerappt“, so Rap-Queen Loredana. Auch die anderen Juroren sind von ihrer Performance beeindruckt und bekommt schließlich vier „Ja“-Stimmen – damit hat es Carina in den Recall geschafft. Da hat sich der zweite DSDS-Ausflug gelohnt, denn bei ihrer ersten Teilnahme kassierte sie vier krachende „Nein“-Stimmen. Sie selbst kann ihr Glück noch nicht fassen und ist ihrem Superstar-Traum ein ganzes Stück näher gekommen.

RTL zeigt DSDS am Samstag um 20:15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.