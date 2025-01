Anna-Carina Woitschack: Darum geht die Schlager-Sängerin wirklich ins Dschungelcamp!

Anna-Carina Woitschack gehört zum Cast der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp. Die Schlager-Sängerin hat nun verraten, weshalb sie wirklich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnimmt.

Sie ist die große Überraschung im Dschungelcamp: Neben Alessia Herren, Sam Dylan oder auch Maurice Dwizak ist auch Anna-Carina Woitschack dabei. Die Sängerin freut sich riesig auf die Herausforderung. „Meine Lieben, jetzt ist es offiziell. Die Katze ist aus dem Sack, oder besser gesagt, das Känguru, denn es geht nach Australien! Ich freue mich riesig, euch endlich bestätigen zu können: Ich bin Teil von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025“, teilt die Musikerin bei Instagram mit.

Anna-Carina Woitschack will sich im Dschungelcamp nicht den Mund verbieten lassen und zeigen, wer wirklich hinter der „Schlagertante“ steckt. Nur ein Thema ist Tabu – und zwar ihr Ex-Mann Stefan Mross. „Es gab viele Spekulationen (und den einen oder anderen Giftpfeil), und ich weiß, dass einige denken, ich gehe in den Dschungel, um über irgendetwas auszupacken…“, plaudert die Sängerin weiter bei Instagram aus. Das wird im Dschungelcamp jedoch nicht der Fall sein.

Anna-Carina Woitschack verrät Grund für Dschungelcamp-Teilnahme

Dann hat sie auch den wahren Grund verraten, weshalb sie ins Dschungelcamp geht: „Ich LIEBE Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei. Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen.“

Anna-Carina Woitschack wurde im Jahr 2011 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. In der Castingshow belegte sie den achten Platz. Durch ihre erfolgreiche Teilnahme wurde die „singende Puppenspielerin“ einem breiten Publikum bekannt. Der Start in eine erfolgreiche Musikkarriere, die bis heute anhält: „DSDS war ein Schubs ins kalte Wasser, aber auch ein sehr Positiver, denn somit hatte ich die Chance mit 17 Jahren in diese Branche zu tauchen und zu schauen, ob das überhaupt etwas für mich ist. Rückblickend war es auf jeden Fall ein Startschuss für meine Karriere. Wer weiß, ob ich sonst heute meinen Traum so leben könnte, wie ich es momentan tue“, erzählt sie in einem Interview mit RTL.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.