„Meine Brüste kennt doch sowieso schon jeder“: Zeigt sich Anna-Carina Woitschack nackt im Dschungelcamp?

Anna-Carina Woitschack gehört zu den diesjährigen Kandidatinnen im Dschungelcamp. Die Sängerin war bereits nackt im Playboy – wird sie nun auch in Australien die Hüllen fallen lassen?

Im Jahr 2011 wurde Anna-Carina Woitschack durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Nun verschlägt es die Sängerin ins Dschungelcamp. In der TV-Show will sie natürlich bleiben. „Ich bin froh, dass ich keine Vorurteile habe. Ich habe keine Erfahrung im Reality-TV-Bereich. Daher plane ich nicht, eine bestimmte Rolle einzunehmen“, sagt Anna-Carina Woitschack im Interview mit der Bild-Zeitung.

„Ich bin weder eine Krawallbürste noch streitsüchtig“

Auch die Dschungelprüfungen sieht die Ex-Frau von Stefan Mross bekannt. „Aber sie gehören natürlich zum Dschungel dazu, ebenso Schlangen und Spinnen. Vielleicht bin ich von mir selbst überrascht, dass ich diese Ängste überwinden kann“, so die Sängerin. Einen Streit wird es von ihrer Seite aus nicht geben: „Ich bin weder eine Krawallbürste noch streitsüchtig. Ganz im Gegenteil, ich liebe es, wenn harmonische Menschen um mich rum sind. Und darauf hoffe ich auch, dass wir da zusammenhalten, weil letztlich entscheiden auch die Zuschauer.“

Anna-Carina Woitschack zog sich für den Playboy aus – zeigt sie sich auch nackt im Dschungelcamp?

Anna-Carina Woitschack zog sich bereits für den Playboy aus. Wird sie sich auch nackt im Dschungelcamp zeigen? „Dadurch, dass ich im ,Playboy‘ war, habe ich kein Problem damit“, so die Sängerin. Deshalb hat sie keine Bedenken, sich nackt in Australien zu zeigen und fügt hinzu: „Meine Brüste kennt doch sowieso schon jeder …“

Durch DSDS wurde Anna-Carina Woitschack als „singende Puppenspielerin“ bekannt. Die Teilnahme an der RTL-Show hat ihr Leben verändert. „DSDS war ein Schubs ins kalte Wasser, aber auch ein sehr Positiver, denn somit hatte ich die Chance mit 17 Jahren in diese Branche zu tauchen und zu schauen, ob das überhaupt etwas für mich ist. Rückblickend war es auf jeden Fall ein Startschuss für meine Karriere. Wer weiß, ob ich sonst heute meinen Traum so leben könnte, wie ich es momentan tue“, sagt Anna-Carina Woitschack im Interview mit RTL.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.