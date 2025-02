Kerzen-Trick: Darum sollte man Salz in Teelichter streuen

Mal wieder ist die Kerze sehr schnell erloschen. Teelichter halten auch nur eine kurze Zeit. Ein Trick sorgt dafür, dass diese deutlich länger brennen – man benötigt dafür nur ein Hausmittel.

Kerzen gibt es in vielen verschiedenen Facetten. Mit und ohne Duft, in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. Kerzen sind beliebt, denn sie sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in der Wohnung – und das nicht nur in der kalten Jahreszeit. Ungünstig, wenn die Kerze nach nur kurzer Zeit erlischt – ein Hausmittel kann jedoch Abhilfe schaffen und soll einen großen Effekt haben.

Der Salz-Trick bei Kerzen erhöht die Brenndauer

Ein Hack im Netz verspricht, dass die Kerze deutlich länger brennt – alles, was man dafür benötigt, ist Salz. Dieses streut man einfach auf das jeweilige Teelicht oder die Kerze. Der Trick erhöht nicht nur die Brenndauer der Kerze, sondern diese soll auch deutlich schöner abbrennen. Dabei sollte man einige Sachen jedoch beachten, damit der Hack auch wirklich funktioniert.

Wichtig ist, dass die Kerze bereits kurz brennt, damit das Wachs etwas flüssig ist – und erst dann gibt man die Prise Salz dazu. Sobald das Wachs heiß und flüssig ist, verbindet es sich mit dem Salz – sein Siedepunkt wird erhöht. Die Kristalle setzen sich teilweise auf dem Docht ab. Die Flamme wird dadurch etwas kleiner – und genau deshalb brennt diese insgesamt deutlich länger. Durch das Salz soll die Brenndauer von Kerzen um 20 bis 30 Prozent verlängert werden. Beachten sollte man zudem, dass man nicht zu viel Salz in das flüssige Wachs gibt – eine Prise reicht dafür völlig aus.

Funktioniert der Trick auch bei Duftkerzen?

Bei Duftkerzen gibt es eine Besonderheit. Denn es handelt sich im Gegensatz zu normalen Kerzen nämlich nicht um Paraffin oder Bienenwachs. Stattdessen sind diese nämlich mit ätherischen Ölen versetzt. Diese Öle wirken sich in vielen Fällen senkend auf den Schmelzpunkt des Wachses aus. Zudem werden auch meist andere Dochte verwendet – so können die Duftstoffe schneller freigegeben werden.

Diese weiteren Vorteile hat das Streuen von Salz in Teelichter

Gleichmäßigeres Abbrennen: Das Salz sorgt dafür, dass das Wachs gleichmäßiger abbrennt. Es können sich keine Mulden in der Mitte bilden.

Reduziert Rußbildung: Durch unvollständige Verbrennung des Wachses kann Ruß entstehen. Die Bildung von Ruß kann aufgrund von Salz in Teelichtern minimiert werden.

Keine Tropfen mehr: Keine Tropfen auf Kerzenhalter oder Oberflächen mit dem Salz-Trick und schafft so eine saubere Umgebung. Denn überschüssiges Wachs wird dabei absorbiert.