DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!

Melissa Turan hat es bei „Deutschland sucht den Superstar“ weit geschafft: Die 24-Jährige steht in den Live-Shows! Bei KUKKSI verrät die 24-Jährige, wie sie sich auf die Show vorbereitet und was die Zuschauer von ihr erwarten können.

Mit ihrer Stimme und Performance konnte Melissa Turan alle vom Hocker hauen! Das hat sich ausgezahlt: Die Kosmetikern konnte sich nicht nur im Casting, sondern auch im Recall durchsetzen und zog schließlich in die Live-Shows ein. Die 24-Jährige gehört damit zu den besten Sängerinnen der Staffel – nun will sie die Bühne „zerfetzen“, wie die Sängerin verrät.

Melissa Turan will die DSDS-Bühne zerlegen

„Ich habe einen Hammer-Song für die erste Live-Show, werde toll singen, ein Mega-Outfit tragen und mit meiner Performance die Bühne zerfetzen. Ich hoffe, dass die Zuschauer für mich anrufen werden. Ich werde alles geben“, sagt Melissa Turan im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich freue mich riesig auf die erste Live-Show und auf alles, was jetzt kommt. Ich habe erst kürzlich die Bühne gesehen und war total begeistert. In dem Moment wurde mir auch bewusst, wohin ich es geschafft habe“, so die 24-Jährige weiter.

So kam die 24-Jährige mit den anderen Kandidaten klar

Die Kosmetikerin hat nie damit gerechnet, dass sie es soweit schafft: „Ich bin DSDS ganz offen angegangen und habe es mir natürlich gewünscht, dass ich soweit komme. Ich habe das als Reise gesehen und wollte schauen, wohin der Weg hinführt. Jetzt bin ich richtig glücklich, dass ich es in die Live-Shows geschafft habe. Ich bin etwas aufgeregt, da viele Zuschauer zusehen. Es ist insgesamt eine positive Aufregung.“ Mit den anderen Kandidaten ist Melissa Turan super klargekommen. „Mit den anderen Kandidaten bin ich super klar gekommen und sind privat auch gut befreundet. Wir unterstützen uns auch gegenseitig und haben auch gar keinen Konkurrenzkampf, denn jeder gönnt es dem anderen. Es war immer sehr harmonisch“, verriet die Kandidatin. Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Das sind die Songs der ersten Live-Show