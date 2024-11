DSDS-Aus von Pietro Lombardi: Chef-Juror Dieter Bohlen wusste von nichts!

Dieter Bohlen ist derzeit in Dubai und genießt die Sonne bei hohen Temperaturen von über 33 Grad. Das DSDS-Aus von Pietro Lombardi hat den Poptitan kalt erwischt. Der Chef-Juror wusste davor nichts.

Es ist eine echte Sensation: Star-Rapper Bushido wird Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“. Dafür muss Pietro Lombardi seinen Platz ab der kommenden Staffel räumen. Dieter Bohlen genießt derzeit die Sonne und hat von dem DSDS-Aus von Pietro Lombardi aus der Presse erfahren.

„Oft weiß BILD mehr als die Beteiligten. Ich bin im Moment in Dubai und mache Business“, sagt Dieter Bohlen in der Bild-Zeitung. „Ich fliege gleich zurück nach Deutschland und konzentriere mich voll auf das Finale von DSDS am Samstag“, so der Poptitan. Das Live-Finale von DSDS steigt diesmal am 9. November 2024 (KUKKSI wird vor Ort aus dem Studio in Köln berichten).

Dieter Bohlen: „Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren“

„Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt“, erzählt Dieter Bohlen. Der Poptitan habe auf die anderen Juroren keinen Einfluss – diese bestimmt der Sender selbst.

Für Dieter Bohlen dürfte das DSDS-Aus von Pietro Lombardi ein harter Schlag sein. Denn die beiden arbeiten nicht nur beruflich zusammen, sondern sind auch sehr gut befreundet. Als er im Jahr 2013 Sarah Engels heiratete, spendete der Chef-Juror sogar die Trauringe. Als Dieter Bohlen seinen 70. Geburtstag feierte, stand Pietro Lombardi auf der Bühne.

„Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus“, sagte Pietro Lombardi laut der Bild damals über Dieter Bohlen. Und weiter: „Dieter und ich, wir lieben uns.“ Mit einem Satz lag er jedoch falsch: „Ich glaube, uns kann gar nichts mehr trennen.“ Zumindest aus beruflicher Sicht müssen sich die beiden ab 2025 trennen.