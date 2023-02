DSDS 2023: Das sind die Songs im ersten Recall

Die Laune unter den Recall-Kandidat:innen war auf dem Tiefpunkt, als klar war, die ersten Nächte in einem Zeltlager auf einem mallorquinischen Acker verbringen zu müssen. Doch in der zwölften DSDS-Folge kommt es noch dicker: Fünf DSDS-Talente müssen sich in einem „Wackler“-Contest für die Teilnahme an den kommenden Recall-Sets batteln. Für wen wird die Mallorca-Reise leider schon wieder enden, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat?

Nach überstandenem „Wackler“-Duell geht es für die DSDS-Talente in neu formierten Gruppen in das Vocal-Coaching für das erste Recall-Set und es heißt: Üben, üben, üben! Wie werden die Gruppenmitglieder miteinander harmonieren und sich gesanglich aufeinander einstimmen können? Während die einen überhaupt keine Schwierigkeiten mit den Songs zu haben scheinen, fließen bei den anderen bereits die ersten Tränen: Textkenntnisse, Songeinteilung und Timings bereiten große Probleme! Die „Goldene CD“- Kandidat:innen Andrea Renzullo (26) aus Hamm, Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover, Riccardo Colo (22) aus Wuppertal und Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein haben indes Glück: Sie dürfen das erste Set überspringen und stehen bereits sicher in der nächsten Runde.

Am nächsten Tag ist es endlich soweit: Auf einer Alpaka-Farm empfangen Dieter Bohlen, Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi bei Mallorca-untypischem Regenwetter die aufgeregten Kandidat:innen zu den ersten Gruppen-Performances und haben schon wieder schlechte Nachrichten: Nach dem ersten Recall-Set werden sich insgesamt zehn DSDS-Talente auf den Heimweg machen müssen. Jetzt heißt es also: Volle Konzentration und das Lampenfieber für eine überzeugende Darbietung in den Griff bekommen! Zum Glück lockert Überraschungsgast und DSDS-Nerd Mario Teusch (ehemaliger Kandidat der 5. Staffel) mit seinem Set-Opener „Geile Party“ die Stimmung etwas auf… .

Das sind die Gruppensongs im ersten Recall

Rose Ndumba (24) aus Essen, Lawa Baban (25) aus Gießen, Jill Lange (22) aus Römerstein und Olga Levit (29) aus Berlin singen „Big Energy Latto feat. Mariah Carey & DJ Khaled“

Monika Gajek (21) aus Salzgitter, Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon (Schweiz), Dilara Sabahat (17) aus Neumünster und Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe singen „Easy On Me“ von Adele

Nico Grund (29) aus Köln, Lukas Becker (22) aus Leipzig, Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz und Jaden Fischer (17) aus Bocholt singen „As It Was“ von Harry Styles

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld, Natalie Nock (29) aus Baden-Baden, Vivien Ververgaert (28) aus Weeze und Olivia Reichert (22) aus München singen „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai

David Leischik (27) aus Köln, Bobby Jovanovic (30) aus Nürnberg, Julian Hildebrandt (27) aus Xanten und Adriano Pecoraro (22) aus Ehlscheid singen „Another Love“ von Tom Odell

Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23) aus Werther, Isa Berisha (22) aus Salzgitter, Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim und Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf singen „Peaches“ von Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Svenja Plaumann (23) aus Duisburg, Clara Stampf (21) aus Frankfurt, Lea Bill (19) aus Grevenbroich und Julienne-Selin Faber (16) aus Bexbach singen „Love Me Like You Do“ von Ellie Goulding

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen, Melino Winterstein (23) aus Impflingen und Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München singen „Shivers“ von Ed Sheeran

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz), Sem Eisinger (29) aus Frankfurt und Felix Gleixner (27) aus Amberg singen „Unchained Melody“ von The Righteous Brothers

RTL zeigt DSDS am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Folge ist danach auch bei RTL+ verfügbar.