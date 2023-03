DSDS 2023: Das sind die Top 10! Diese Kandidaten sind in den Live-Shows

Showdown bei „Deutschland sucht den Superstar“! RTL hat am Samstagabend den letzten Recall in der finalen Staffel gezeigt. Die Top 10 stehen jetzt fest: KUKKSI verrät, welche Kandidat:innen es in die Live-Shows geschafft haben.

Im entscheidenden Thailand-Recall ging es für die Kandidat:innen bei „Deutschland sucht den Superstar“ um alles. Die Sänger:innen kämpften um den Einzug in die Live-Shows. Doch für einige Superstar-Anwärter geplatzt. Dieter Bohlen, Katja Krasavice, Leony und Pietro Lombardi haben verkündet, welche Kandidat:innen es in die Top 10 geschafft haben.

Bevor es ernst wurde, gab es einen Grund zum Feiern. Denn Kandidat Felix hatte Geburtstag – und das wurde mit den anderen Kandidat:innen ordentlich gefeiert. „Ich hab euch alle wahnsinnig gern und es ist unglaublich, dass ich das alles mit euch erleben darf. Das ist einer meiner schönsten Geburtstage. Ich werde das auf jeden Fall nie vergessen“, erklärte das Geburtstagskind. Trotz der Partynacht standen dann die Coachings an. Und dann ging es schließlich vor die Jury – aber wer konnte jetzt überzeugen?

Das sind die Top 10 bei DSDS

Einige Kandidat:innen haben es geschafft und konnten die Jury auf ganzer Linie flashen! 10 Kandidaten haben das Ticket für die Live-Shows ergattern und kämpfen in den kommenden drei Wochen um den Titel „Superstar 2023“.

Sem Eisinger

Kiyan Yousefbeik

Monika Gajek

Lorent Berisha

Natalie Nock

David Leischik

Lawa Baban

Aileen Sager

Rose Ndumba

Peris Achilleas Grigoriadis

Diese Kandidaten sind im letzten Recall ausgeschieden: Tatjana Ivanovic und Felix Gleixner.

KUKKSI berichtet aus dem Studio von den Live-Shows

Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ starten am 1. April 2023. Das große Finale steigt dann am 15. April 2023 – nach 20 Jahren ist es die letzte Show von „Deutschland sucht den Superstar“. KUKKSI wird auch diesmal wieder von den Live-Shows aus dem Studio in Köln berichten. RTL zeigt DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!