DSDS 2023: Diese Top 8-Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Finale!

Nach 17 Casting- und Recallfolgen haben sich 10 Kandidat:innen in die Herzen der Zuschauer gesungen. Zwei Talente mussten die erste Live-Show verlassen. Noch 8 Sänger:innen kämpfen um den Superstar-Titel und um den Einzug ins Finale.

The dream goes on: Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel startete „Deutschland sucht den Superstar“ 2023 am Samstagabend in die großen Liveshows, erstmals moderiert von Laura Wontorra. Zehn Talente hatten sich für die erste große DSDS-Show qualifiziert. Vor rund 1.500 Gästen im Studio, der Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony sowie einem Millionenpublikum an den Bildschirmen durften sie am Samstagabend ihr Können erstmals auf der großen Showbühne beweisen.

Ab jetzt entscheiden allein die Zuschauer: Per Telefon- und SMS-Voting können sie bestimmen, welche Kandidat:innen jeweils eine Runde weiter kommen. Die wenigsten Zuschauerstimmen erhielten gestern Rose Ndumba (24) aus Essen und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden – sie müssen „Deutschland sucht den Superstar“ verlassen.

Diese acht Kandidat:innen treten in der 2. Live-Show an

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

(23) aus Birkenfeld David Leischik (27) aus Köln

(27) aus Köln Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

(25) aus Hannover Lawa Baban (26) aus Gießen

(26) aus Gießen Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

(19) aus Dierikon (Schweiz) Monika Gajek (21) aus Salzgitter

(21) aus Salzgitter Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

(25) aus Pleidelsheim Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Von der Straße auf die große Live-Bühne: Viele Gesangstalente haben in den letzten Jahren diesen Schritt gewagt und sich auf die unvergleichliche Reise von „Deutschland sucht den Superstar" gemacht. Eigentlich wollte RTL de Talentshow nach der Jubiläumsstaffel einstellen. Dieter Bohlen kündigte jedoch in der ersten Live-Show, dass es auch 2024 eine neue Staffel geben wird – dann erstmals auch ohne Altersbegrenzung. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.