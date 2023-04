DSDS 2023: Das sind die Songs im Finale

Der Countdown läuft! Am Samstag steigt das große Finale der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“. KUKKSI wird aus dem Studio in Köln berichten. Jetzt wurden auch die Songs enthüllt.

Es war ein langer Weg für die Finalist:innen von „Deutschland sucht den Superstar“.Insgesamt vier Kandidat:innen kämpfen am Samstag um den Titel „Superstar 2023“.Und sie kämpfen um den Sieg: Monika Gajek, Lorent Berisha, Kiyan Yousefbeik und Sem Eisinger. Sie alle dürfen jeweils ihr Staffelhighlight und ihren Magic Moment noch einmal vor Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen performen. Und den Finalsong gibt es noch obendrauf!

Das sind die Songs im Finale

Monika Gajek

Midnight Sky von Miley Cyrus(Staffelhighlight)

Clown von Emeli Sandé (Magic Moment)

Deep End (Finalsong von Monika Gajek)

Lorent Berisha

Red von Daniel Merriweather (Staffelhighlight)

Lay Me Down von Sam Smith (Magic Moment)

Complicated (Finalsong von Lorent Berisha)

Kiyan Sepehr Yousefbeik

Save Your Tears von The Weeknd (Staffelhighlight)

Writing’s On The Wall von Sam Smith (Magic Moment)

Tears In My Eyes (Finalsong von Kiyan Sepehr Yousefbeik)

Sem Eisinger

Pony von Giuwine (Staffelhighlight)

Before You Go von Lewis Capaldi (Magic Moment)

Don’t Let Me Go von Sem Eisinger (Finalsong von Sem Eisinger)

Die Finalist:innen müssen im Finale von „Deutschland sucht den Superstar" also nochmal alles geben und jeweils drei Songs performen. Wer am Ende als Sieger aus der Show hervorgeht, entscheiden allen die Zuschauer per Telefon und SMS. Das große Finale von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr.