DSDS 2023: Die Kandidaten im achten Casting

„Ihr seid wirklich echt, es geht wirklich los!“, können manche Casting-Kandidat:innen ihr Glück kaum fassen, endlich vor der leibhaftigen DSDS-Jury zu stehen. Umso mehr gilt auch für die Talente der 8. Castingfolge am kommenden Mittwoch, dem 08. Februar um 20:15 Uhr bei RTL der wichtige Hinweis, sich so teuer wie möglich zu verkaufen! Dass manche Talente diesen Tipp etwas zu wörtlich nehmen, beweist Kandidat Louis, der seine eigenen Merchandise-Produkte zum Casting mitbringt. „Ich würde dafür keine 20 Euro ausgeben“, lautet allerdings das Urteil der selbsternannten „Bundle-Queen“ Katja Krasavice beim Blick auf die T-Shirt-Qualität des Sortiments.

Oder man macht es wie Kandidatin Laura, trifft Pietro Lombardi vor dem Casting-Auftritt auf dem Klo und hinterlässt so einen vermeintlich guten ersten Eindruck. Doch auch die Jury bildet sich hin und wieder ein vorschnelles Urteil: „Wetten, dass der nächste Kandidat nicht singen kann?”, will Dieter Bohlen gegen Pietro Lombardi einen hohen Einsatz wagen. Bleibt abzuwarten, ob der Jury-Chef oder sein Jury-Buddy zur Kasse gebeten wird. Denn oft täuscht der erste Eindruck und hinter der unauffälligen Fassade verbirgt sich ein musikalischer Diamant.

Das sind die Kandidaten im achten Casting

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen

Songs Jurycasting: „So darfst du nicht gehen“ von Ramon Roselly und „All of Me“ von John Legend

Manege frei für Taro! Der 22-jährige Artist kommt aus einer großen Zirkusfamilie und ist Teil des bekannten Zirkus Moreno. Mit einer Clown-Nummer zu Beginn seiner Karriere, hat sich Taro mittlerweile mit waghalsigen Jonglage-Kunststücken einen Namen gemacht und bringt sein Publikum regelmäßig zum Staunen. Beste Voraussetzungen also, auch bei DSDS eine spektakuläre Show abzuliefern und seiner Schwester Cecil nachzueifern, die es im Jahr 2021 bei DSDS schon einmal bis in den Recall geschafft hat. Auch weitere Verwandte werden ihm sicher die Daumen drücken: So hat er mit seinem Großcousin Ramon Roselly – DSDS-Sieger von 2020 – einen weiteren, namhaften Unterstützer in den eigenen Reihen! Wird ihm so viel familiäre DSDS-Erfahrung den Weg in den Recall ebnen?

Jelena Naß (26) aus Westoverledingen

Song Jurycasting: „Walking in Memphis“ von Cher

Wenn Jelena über ihren seltenen Gendefekt „Hermansky Putlak Syndrom“ spricht, dann tut sie dies trotz ihrer lebensbedrohlichen Situation in einer bemerkenswert offenen und lebensfrohen Art und Weise. In zahlreichen Videos und Streams klärt die 26-Jährige auf Social Media über ihr unheilbares Handicap auf und spricht mit anderen Betroffenen über ähnliche Schicksale und deren Bewältigung. Jelena ist blind und findet in der Musik eine Welt, die ihr Mut und Zuversicht gibt und mit der sie sich gut ausdrücken kann. „Ich lebe jeden Tag. Ich genieße alles, nehme alles mit und versuche in der Zeit, die mir bleibt, die Welt ein wenig besser zu machen“, ist ihr lobenswertes Ziel. Dabei helfen ihr auch ihre „tierischen” Freunde: Als modernes Cowgirl verbringt sie so viel Zeit wie möglich mit ihren zwei Pferden und reitet Western. „Das Reiten und das Sein mit dem Pferd ist für mich Therapie!“. Jetzt möchte Jelena die DSDS-Jury mit ihrer rauchigen Blues-Stimme und ihrer selbstbewussten Art in ihren Bann ziehen, denn: „Es gab keinen Moment in meinem Leben, den ich nicht mit Musik verbinde!“

Andrea Renzullo (26) aus Hamm

Song Jurycasting: „You Are The Reason“ von Calum Scott

Andrea kann mit seinem Gesang bereits auf eine erfolgreiche TV-Vergangenheit zurückblicken: Nach einem vorderen Platz beim „Supertalent“ als Kind, war der smarte Italiener auch schon mal bei DSDS dabei. Auch dort hatte er es bis weit in den Wettbewerb geschafft. Daher ist die Vorfreude nun umso größer, bei den DSDS-Castings auf alte Bekannte zu treffen und motiviert vor die Jury zu treten. Der sympathische Italo-Westfale hat sich nicht nur der Gesangs-Kunst verschrieben, auch das Tätowieren und Zeichnen gehören zu seinem künstlerischen Repertoire. Mit einer gefühlvollen Stimme und seiner großen musikalischen Vorerfahrung startet er nun einen neuen Anlauf bei DSDS und möchte es endlich bis ganz nach oben schaffen!

David Leischik (27) aus Köln

Songs Jurycasting: „The A Team“ von Ed Sheeran und „Still“ von Jupiter Jones

Schon mit zwölf Jahren hat David mit seiner Schulband das erste Mal auf einer Bühne gestanden, seine Stimme über die Jahre immer besser geschult und fühlt sich nun endlich bereit für das große DSDS-Abenteuer. Was seine Freundin an ihm findet? „Dass ich ein geiler Typ bin!“, lacht der Musik-Student verliebt. Ein besonderes Faible hat David außerdem für Trash-Formate im TV entwickelt – am liebsten würde er selbst gerne einmal in solch einer Show mitmachen. Hier ist volle Konzentration gefragt, um die nächste Runde zu erreichen!

Dardan Lajqi (29) aus Ansbach

Song Jurycasting: „Watermelon Sugar“ von Harry Styles

Der sympathische Kommissionierer ist voll in einem Element, wenn er im Alltag so viel singen kann, wie möglich. „Die Musik ist für mich alles, dafür tue ich alles – da kämpfe ich auch drum“, gibt sich Dardan angriffslustig. Bei seinen Gesangs-Auftritten macht ihm seine Nervosität allerdings häufig einen Strich durch die Rechnung. Könnte ihm dieses kleine Manko beim DSDS-Casting zum Verhängnis werden? Vor der Jury will er jedenfalls all seinen Mut zusammennehmen und eine solide Leistung abliefern.

Julienne Seline Faber (16) aus Bexbach

Song Jurycasting: „Lost Without You“ von Freya Ridings

Julienne Seline ist eine der jüngsten Kandidatinnen der aktuellen Staffel, kommt aus einer Gastro-Familie und hilft auch gerne mal im Restaurant der Eltern aus. Als Halbitalienerin besitzt sie ein feuriges Temperament und singt, seitdem sie es in der 5. Schulklasse einfach mal versucht hat. Mit Erfolg: Julienne durfte sogar schon einmal vor einigen hundert Zuschauer*innen performen und ist nun bereit, die DSDS-Jury von ihrem Können zu überzeugen. „Vor Dieter Bohlen zu singen, macht mich schon sehr nervös – er hat ja auch hohe Erwartungen!“, steht die 16-Jährige voller Ehrfurcht vor dem Jurychef. Zur Unterstützung ist deshalb die halbe Verwandtschaft zum Casting angereist – gibt ihr das den nötigen Push, um das Tor zum Recall zu öffnen?

Louis Varnhorn (28) aus Vechta

Songs Jurycasting: „Schlechtes Vorbild“ von Sido und „Ohne Dich“ von KASIMIR1441 ft. Badmómzjay

Wenn es um Rap und Hip-Hop geht, ist Louis Feuer und Flamme und würde gerne so performen wie seine musikalischen Vorbilder Cro und Samy Deluxe. Doch auch die melodischen Klänge haben es dem 28-Jährigen angetan, denn nicht umsonst hat er sich den Künstlernamen „Louiso“ gegeben, inspiriert von Popstar Clueso. Als Künstler ist Louis sehr geschäftstüchtig und hat sogar schon eigene Merchandising-Produkte entwickelt, die er stolz vor der DSDS-Crew und der Jury präsentiert. Jetzt möchte der kaufmännische Angestellter sein Business-Knowhow in Showtalent umwandeln und bei DSDS eine mitreißende Performance abliefern. „Ich kann DSDS mit Rap aufmischen und vielleicht mal eine neue musikalische Schiene kreieren – und gewinnen!“, gibt sich der 28-Jährige siegessicher.

Jacky Cola (Künstlername) (22) aus Düsseldorf

Song Jurycasting: „Price Tag“ von Jessie J

Als Auszubildende zur Justizfachangestellten hat Jacky ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und zählt das Singen seit ihrer Kindheit zur ihrem Lieblingshobby. Ihr musikalisches Vorbild ist Adele und sie beschreibt ihre Stimme daher auch als sehr emotional. Jacky glaubt, dass sie Menschen mit ihrem Gesang auf eine „musikalische Reise“ nehmen kann. Springt die Jury auf den Zug auf und gibt der 22-Jährigen den Freifahrtschein für den Recall? „Das wichtige ist: Du musst uns richtig überzeugen – Mikrofon direkt an den Mund und dann ganz laut mit Feuer singen!“, gibt Dieter Bohlen die Stoßrichtung für ihren Auftritt schon mal vor.

Laura Stephan (27) aus Berlin

Song Jurycasting: „Basta, Basta!“ von Giovanni Zarella

Musik- und Kunstlehrerin Laura macht schon seit über zehn Jahren professionell Musik und konnte vor der Corona-Pandemie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mit einem Faible für Pop, Elektro und klassischer Musik ist sie genreübergreifend interessiert und hat viele Jahre eine klassische Gesangsaubildung genossen. Mit schwierigen Gesangs-Herausforderungen wie der Darbietung von Opern-Arien konnte sie ihre Stimme gut trainieren und so auch für die DSDS-Castings beste Voraussetzungen schaffen. „Meine Gesangstechnik basiert auf meiner guten Ausbildung – ich habe also einen ganz guten Background“, fühlt sich die 27-Jährige sicher. Lässt sich die Jury von so viel Musikalität beeindrucken und gelingt Laura der Sprung in die nächste Runde?

Monique Michelle Tvrdy (28) aus Neuhofen an der Krems (Österreich)

Song Jurycasting: „Diggin‘ In The Dirt“ von Stefanie Heinzmann

Monique arbeitet gerne als Verkäuferin in einem Discounter, denn sie liebt den Kontakt mit Menschen. Doch ihr Steckenpferd ist die Musik: „Meine Hauptleidenschaft in meiner Freizeit ist das Karaoke-Singen mit meinem Vater!“, weiß die junge Österreicherin von ihrem musikalischen Hobby zu berichten. Da gibt es auch schon mal Sessions, wo sie mit ihrem Vater bis tief in der Nacht auf der Karaoke-Bühne steht und Hits zum Besten gibt. Monique war vor zehn Jahren schon einmal bei DSDS am Start und fühlt sich nun mental stark genug, mit ihrer rockigen Stimme nochmal alles zu geben und es weit zu schaffen. „Ich glaube schon, dass ich einen Wiedererkennungswert und eine Stimmfarbe habe, die nicht jeder hat – ich werde euch mit meiner Rockstimme überzeugen!“, bläst Monique zum Angriff auf den Recall-Zettel.

Angelina „Lilac“ Ferchau (25) aus Berlin

Song Juryacasting: „No Scrubs“ von TLC

Angelina aka „Lilac“ hat einen festen DSDS-Plan: „Ich will das Game gewinnen, ist doch klar – ich gehe mit Selbstbewusstsein da rein!“ Sie sieht sich selbst als Kunstfigur, hat die Farbe Lila als ihr Erkennungsmerkmal etabliert und liebt lilafarbene Klamotten. Die zahlreichen spirituellen Symbole auf ihrem Körper verraten ihre esoterische Ader. Durch ihre Spiritualität möchte sie die Balance zwischen ihrem Ying und Yang halten und ihre Energien reinigen. Das hilft auch bei ihrer Musik, schließlich konnte sie schon einige Songs veröffentlichen und mit ihrem Rap-Style bei ihren Freunden überzeugen. Wird sich die DSDS-Jury von der kunterbunten Lilac überzeugen lassen?

Minh-San Cao (29) aus Montabaur

Song: „Friday“ von Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hyperman

Als Modeverkäufer in einem Outlet hat Minh-San sein Casting-Outfit passend gewählt und erscheint im Hawaii-Hemd vor der Jury, denn der Westerwälder mag es farbenfroh! Mit seiner Performance möchte er bei DSDS für gute Laune und jede Menge Spaß sorgen – kein Wunder, dass sich der quirlige Minh mit seinem Faible für Street-Dance und Popkultur schon gut auf seinen Casting-Auftritt vorbereitet hat. „Bei einer Uptempo-Nummer kann ich einfach nicht stillsitzen, ich muss einfach tanzen!“, macht er sich schon mal für die Bühne bereit. Dort mag er es poppig: „Deutsch-Pop, englischer Pop, American Pop und K-Pop!“ Wird sein Pop-Faible für den Recall reichen?

Christian Reger (26) aus Kamp-Lintfort

Songs Jurycasting: „No Matter What“ von Callum Scott und „Mercy“ von Shawn Mendes

„Bei DSDS geht es um dich als Menschen und nicht nur um den Gesang“, weiß Christian und will bei den Castings durch seine Personality auffallen. Der Referendar für emotionale Entwicklung, Deutsch und ästhetische Erziehung an einer Förderschule, betreut nebenbei auch Ferienspiele, wo er mit den Kids unter anderem an musikalischen Projekten arbeitet. Jetzt will er alles daransetzen, mit seiner humorvollen Art und Weise bei der DSDS-Jury zu punkten und seine Schüler*innen stolz zu machen. RTL zeigt DSDS immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!