Offiziell bestätigt: Leony wird DSDS-Jurorin!

Nach 20 Jahren stellt RTL den einstigen Erfolgshit „Deutschland sucht den Superstar“ im kommenden Jahr ein. Nach Dieter Bohlen feiert auch Pietro Lombardi sein Comeback in der Jury. Nun steht auch fest: Popsängerin Leony wird ebenfalls am Jurypult sitzen.

Willkommen bei DSDS! Wenn im Herbst die Jury-Castings zur Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ starten, darf SIE nicht fehlen: Popsängerin Leony sitzt 2023 neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Das gab RTL jetzt in einem offiziellen Statement bekannt.

Leony ist in der finalen DSDS-Staffel dabei

Als Popsängerin mit diversen goldprämierten Hits längst durchgestartet, wird Leony 2023 bei „Deutschland sucht den Superstar“ garantiert auch am Jurypult überzeugen: Gemeinsam mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sucht sie nach Talenten in der finalen DSDS-Staffel. Leony: „Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi – Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt!“

Kandidaten können sich noch bewerben

Last Chance: Wer selbst als Talent Teil der Abschiedsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar" sein möchte, hat HIER noch die Möglichkeit, sich via Online-Casting zu qualifizieren. Tausende Kandidaten werden wohl ihr Glück versuchen, doch am Ende kann nur Einer die Staffel gewinnen – es wird der letzte Superstar werden, bevor danach für die Show die Lichter ausgehen. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar" wahrscheinlich ab Januar 2023.