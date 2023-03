DSDS 2023: Welche Kandidaten schaffen es in die Live-Shows?

„Emotionen pur – das brauchen wir hier und ich bin gespannt, wer in die Liveshows kommt“, fiebert Pietro Lombardi am Strand von Coconut Island in Thailand der Entscheidung entgegen. „Wir werden heute Kandidaten sehen, die eigentlich immer gut waren und einbrechen. Und wir werden Leute sehen, die besser sind, als sonst“, treibt Jurychef Dieter Bohlen die Spannung auf die Spitze.

Für die DSDS-Talente geht es nun um alles: Im letzten Recall-Set, zu sehen am kommenden Samstag, 25.03. um 20:15 Uhr bei RTL, singen die besten Kandidat:innen um den Einzug in die Liveshows und müssen noch einmal alles geben. Denn eines steht fest: So kurz vor den Motto Shows verzeiht die Jury keine Fehler! Während die ausgeschiedenen Kandidat:innen der vergangenen Folge in der DSDS-Villa noch ihre Koffer packen, dürfen sich die übrigen Talente erste Gedanken über ihre kommende Solo-Performance machen. Dabei haben sie bei ihrer Songauswahl freie Hand und müssen ganz genau abwägen: Welche Nummer wird die Jury am meisten begeistern und kann die Eintrittskarte für die Liveshows sein? Da fällt die Entscheidung schwer!

Gut, dass neben der vielen Arbeit auch das Vergnügen für die Kandidat:innen nicht zu kurz kommt: Felix hat Geburtstag und zu diesem Anlass gibt es eine Party. Sichtlich gerührt nimmt er die zahlreichen Glückwünsche entgegen und verdrückt sogar ein paar Tränen. Auch die anderen Kandidat:innen zeigen sich voller Freude über den ausgelassenen Abend mit Cocktails und vor allem guter Musik. „Endlich mal abschalten und feiern, dass wir es so weit geschafft haben!“, erzählt Aileen begeistert.

Wenig später heißt es für alle: Ab ins Bett und ausschlafen für die wichtigen Vocal-Coachings am nächsten Tag! Ab sofort ist jeder auf sich allein gestellt und muss das Beste aus sich herausholen. Doch Aileen hat momentan besonders mit sich zu kämpfen: Das letzte Juryurteil fiel nicht besonders gut aus, weshalb Leony bei ihr vorbeischaut, um ihr noch einmal wichtigen Input zu geben und zu motivieren. Warum kommt die hübsche Sängerin bei ihren Auftritten so wenig aus sich heraus und versteckt ihr großes Potential?

Trotz der freien Songauswahl macht sich während des Übens bei einigen Kandidat:innen Zweifel breit: „Der Song bringt wenig Dynamik mit – ich habe Angst, dass ich nicht genug zeigen kann“, zeigt Felix Nerven. Auch Lawa ist unzufrieden und fühlt sich bei ihrer Bühnen-Choreographie überfordert. Als sie Rose zu Hilfe ruft, wir diese sofort von Natalie unterbrochen, die es ungefragt noch besser machen möchte. „Natalie drängt sich in jeder Minute vor die Kamera“, sind Rose und die anderen sichtlich genervt von Natalies überschwänglichem Temperament. Dass kleine Streitereien bei wirklich großen Problemen zur Nebensache werden, offenbart Rose wenig später im Gespräch mit Sem: Ein von ihr initiiertes Gerichtsverfahren gegen ihren Stiefvater lässt Rose in Tränen ausbrechen und Sem geschockt zurück! Wird sie dem inneren Druck standhalten können?

Das sind die Songs im letzten Thailand-Recall bei DSDS

Felix Gleixner (27) aus Amberg singt „Fields Of Gold” von Sting

David Leischik (27) aus Köln singt „No Matter What” von Boyzone

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) singt „All of Me” von John Legend

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden singt „Ich liebe das Leben” von Andrea Berg

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld singt „Ohne Dich” von Vanessa Mai

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt singt „Stand by Me” von Ben E. King

Rose Ndumba (24) aus Essen singt „Starships” von Nicki Minaj

Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim singt „Sweat (A La La La la Long)” von Inner Circle

Lawa Baban (25) aus Gießen singt „Umbrella” von Rihanna feat. JAY-Z

Monika Gajek (21) aus Salzgitter singt „People Help The People” von Birdy

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz) singt „The Edge Of Glory“ von Lady Gaga

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover singt „Perfect“ von Ed Sheeran

Nachdem mit Peris ein weiteres Geburtstagskind gebührend gefeiert wurde, wartet eine große Überraschung: Die Kandidat:innen dürfen zuhause anrufen und mit ihren Liebsten sprechen – das sorgt für pure Emotionen und genau der richtigen Motivation für den spannenden Showdown am Abend. Bei Vollmond müssen die Kandidaten ein letztes Mal auf Coconut Island vor der Jury performen. Wer erfüllt die hohen Erwartungen und zieht in die Liveshows der DSDS-Jubiläumsstaffel ein? RTL zeigt DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!