DSDS 2023: Das sind die Songs der zweiten Live-Show

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ wird es für die Top 8-Kandidat:innen richtig ernst. Denn es geht um den Einzug ins Finale. KUKKSI verrät, welche Songs die Superstar-Anwärter in der zweiten Live-Show auf der großen Bühne performen werden.

Noch acht Kandidatinnen und Kandidaten haben die Chance, der neue Superstar bei DSDS zu werden. In der zweiten Live-Show müssen sie alles geben, um die Zuschauer zu überzeugen. Denn der Superstar-Titel ist nicht mehr weit entfernt. Von Schlager bis zur gefühlvollen Ballade – in der zweiten Live-Show ist unter dem Motto „Chartbreaker“ alles dabei.

Diese Songs performen die Kandidat:innen in der zweiten DSDS-Show

Aileen Sager singt „Achterbahn“ von Helene Fischer

singt „Achterbahn“ von Helene Fischer David Leischik singt „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating

singt „When You Say Nothing At All“ von Ronan Keating Kiyan Sepehr Yousefbeik singt „Creepin‘“ von Metro Boomin,The Weeknd & 21 Savage

singt „Creepin‘“ von Metro Boomin,The Weeknd & 21 Savage Lawa Baban singt „Dangerous Woman“ von Ariana Grande

singt „Dangerous Woman“ von Ariana Grande Lorent Berisha singt „Stay With Me“ von Sam Smith

singt „Stay With Me“ von Sam Smith Monika Gajek singt „Flowers“ von Miley Cyrus

singt „Flowers“ von Miley Cyrus Peris Achilleas Grigoriadis singt „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

singt „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee Sem Eisinger singt „Breathe Easy“ von Blue

Wer zieht ins Finale ein?

Die Kandidat:innen fühlen sich für die zweite Live-Show gut vorbereitet. „Ich werde am Samstag extrem gut vorbereitet sein und freue mich auf die nächste Live-Show", sagt Lawa Baban im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Ich werde am Samstag extrem gut vorbereitet sein und freue mich auf die nächste Live-Show",meint auch Monika Gajek. Nicht mehr die Jury, sondern die Zuschauer entscheiden, welche Sänger:innen es in die nächste Runde schaffen. Die nächste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und RTL+ am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.