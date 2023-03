DSDS 2023: Das sind die Songs im zweiten Thailand-Recall

Nach einem verheißungsvollen Thailand-Auftakt in der Hauptstadt Bangkok geht es für die verbliebenen DSDS-Kandidat:innen in der nächsten Recall-Runde weiter Richtung Phuket: Am Traumstrand von Coconut Island warten eine Luxusvilla und ein wunderschönes Audition-Set auf die Talente, die ihre Ankunft im Ferienparadies kaum erwarten können.

Die beiden Recall-Nachzüglerinnen Olga und Tatjana freuen sich, als erste Bewohnerinnen in die neue DSDS-Villa einziehen zu dürfen und lassen es sich mit einer ausgiebigen Thaimassage und einem feuchtfröhlichen Pool-Besuch gutgehen. Nachdem die übrigen Kandidat:innen nach der schlimmen Zeltlager-Erfahrung bei den Recalls auf Mallorca zunächst etwas misstrauisch in Phuket eintreffen, ist der Jubel wenig später groß – die neue Luxus-Villa ist Realität, der Kampf um die besten Schlafplätze kann beginnen! Doch Olga und Tatjana ernten nach Ankunft ihrer Mitstreiter:innen neben einer herzlichen Willkommens-Begrüßung auch einige kritische Blicke: Besonders Rose findet es unfair, dass die beiden den ersten Thailand-Recall überspringen durften und macht ihrem Ärger Luft. Werden die beiden Nachzüglerinnen sich trotz Gegenwind und fehlender Wettkampf-Praxis gegen die starke Konkurrenz durchsetzen können? Dilara macht schon mal eine deutliche Ansage: „Ab jetzt ist richtig Konkurrenzkampf!“

Kaum sind die Gruppen für die kommende Audition eingeteilt, gibt es Spannungen: Monika kennt ihren Gruppen-Song nicht und hat Versagens-Ängste, Marleen ist genervt von Natalie, Lawa und Dilara verspüren gegenüber Tatjana „bad vibes“ und Isa trifft wegen Stimmproblemen die hohen Töne nicht. Noch schlimmer hat es Kiyan erwischt: Ihm ist der Fuß stark angeschwollen und es wird überlegt, einen Arzt zu holen. Die Nerven sind angespannt – für einen Teil der Recall-Kandidat:innen keine guten Vorzeichen, es in die nächste Runde zu schaffen. Gut, dass ein abendlicher Besuch des thailändischen Lichterfestes etwas seelische Entspannung bringt: In einer feierlichen Zeremonie dürfen die Talente ihre innigsten Wünsche niederschreiben und vergießen dabei sogar ein paar nachdenkliche Tränen.

Der nächste Morgen bringt neuen Trouble: Jemand hat offensichtlich nachts an der Klima-Anlage die Temperatur herunter gedreht – das bedeutet Erkältungs-Gefahr und ist Gift für jede Sing-Stimme! „Vielleicht versuchen einige durch solche Aktionen und Taktiken Superstar zu werden?“, fragt Peris schockiert. Rose, Aileen und Monika treffen sich derweil unter Palmen zum Deeptalk und es wird schnell klar: Viele Ängste bewegen die Talente in ihrem Alltag, doch ihre Mission verlieren sie nicht aus den Augen – alle Kräfte bündeln, um die nächste Runde zu überstehen!

Das sind die Gruppensongs im zweiten Thailand-Recall

Lawa Baban (25) aus Gießen, Dilara Sabahat (17) aus Neumünster und Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz) singen „Hold My Hand“ von Lady Gaga

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz), Jaden Fischer (17) aus Bocholt und Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover singen „Dancing On My Own” von Calum Scott

Monika Gajek (21) aus Salzgitter, Rose Ndumba (24) aus Essen und Olga Levit (29) aus Berlin singen „SNAP” von Rosa Linn

Isa Berisha (22) aus Salzgitter, Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz und Felix Gleixner (27) aus Amberg singen „Shape of You” von Ed Sheeran

Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe, Natalie Nock (29) aus Baden-Baden und Aileen Sager (23) aus Birkenfeld singen „Dirty Dancing” von Glockenbach & ÁSDÍS

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf, Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim und Jill Lange (22) aus Römerstein singen „Ich hass Dich” von Nina Chuba & Chapo102

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt und David Leischik (27) aus Köln singen „How Deep Is Your Love“ von Bee Gees

Wenig später kommt es dann zum entscheidenden Showdown: Die Jury erwartet die aufgeregten Kandidat:innen am Strand zur mit Spannung erwarteten Gruppen-Audition. Nach einem Wechselbad der Gefühle zwischen großartigen Recall-Performances und harter Jury-Kritik, wartet auf die DSDS-Talente vor der Urteilsverkündung eine weitere harte Nuss: Sie sollen vor der Jury einschätzen, wer es ihrer Meinung nach nicht in die nächste Runde schaffen darf. Da ist der nächste Stress schon vorprogrammiert! RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!