DSDS 2023: Das sind die Songs der ersten Live-Show!

Es ist so weit: Die letzten drei Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ stehen an.10 Kandidat:innen kämpfen um den Titel „Superstar 2023“. KUKKSI verrät die Songs der ersten Live-Show.

10 Kandidat:innen haben es in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Diesmal müssen sie nicht die Jury, sondern die Zuschauer überzeugen. Das Format feiert sein 20-jähriges Jubiläum und gleichzeitig seinen Abschied aus der TV-Welt. RTL hat jetzt verraten,welche Songs die Sänger:innen performen werden. 20 Jahre DSDS, 20 Jahre Live-Shows – und deshalb hat sich der Sender etwas Besonderes ausgedacht: Die Superstar-Anwärter singen Gewinnersongs der vergangenen Staffeln.

Das sind die Songs der ersten Live-Show

Kiyan Sepehr Yousefbeik singt „Take Me Tonight“ von Alexander Klaws

singt „Take Me Tonight“ von Alexander Klaws Rose Ndumba singt „Don’t Believe“ von Mehrzad Marashi

singt „Don’t Believe“ von Mehrzad Marashi Aileen Sager singt „Glücksmoment“ von Prince Damien

singt „Glücksmoment“ von Prince Damien Lawa Baban singt „This Is My Life“ von Elli Erl

singt „This Is My Life“ von Elli Erl Peris Achilleas Grigoriadis singt „Call My Name“ von Pietro Lombardi

singt „Call My Name“ von Pietro Lombardi Lorent Berisha singt „Now or Never“ von Mark Medlock

singt „Now or Never“ von Mark Medlock Natalie Nock singt „Mein Herz“ von Beatrice Egli

singt „Mein Herz“ von Beatrice Egli Monika Gajek singt „Königlich“ von Marie Wegener

singt „Königlich“ von Marie Wegener David Leischik singt „Eine Nacht“ von Ramon Roselly

singt „Eine Nacht“ von Ramon Roselly Sem Eisinger singt „Anything But Love“ von Daniel Schuhmacher

Natürlich darf beim Jubiläum auch nicht DER DSDS-Song überhaupt fehlen – und zwar „We have a dream“. Die Kandidat:innen werden diesen gemeinsam auf der Bühne performen. 19 Gewinner und Gewinnerinnen, 14 Nummer-1-Singles und wochenlange Charterfolge kann die beliebte Casting-Show für sich verbuchen. Doch auch in dieser Staffel wird noch ein Superstar gekürt. Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!