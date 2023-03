DSDS 2023: Das sind die Songs im ersten Thailand-Recall

Große Aufregung schon vor der Abreise des DSDS-Tross zum Auslands-Recall nach Thailand, zu sehen am Samstag, den 04.03. um 20:15 Uhr: Während fast alle Weiterkommer nach erfolgreicher Mallorca-Mission den Flieger Richtung Bangkok besteigen dürfen, fehlen Tatjana Ivanovic (20) und Olga Levit (29) – die beiden Kandidat:innen müssen aufgrund von Visaproblemen erstmal zuhause bleiben und verpassen somit den Thailand-Auftakt. Ob sie noch nachkommen können, ist zu diesem Zeitpunkt noch fraglich.

Nach der Ankunft in Bangkok heißt es für den Rest zunächst: Jetlag verdauen und Stimmung steigern, wahlweise mit einem Ausflug in die Stadt oder einer Pool-Party! Nur Kandidat Jaden hat nicht so richtig Lust auf Action und legt sich erstmal lieber ins Bett. Und warum möchte niemand im Shuttle bei Natalie sitzen? Die Gerüchteküche brodelt, als die Kandidat:innen sich über ihre zwischenmenschlichen Verhältnisse austauschen. Ob sich vielleicht sogar die ein oder andere Liebschaft anbahnen könnte?

Am kommenden Morgen geht es früh hoch hinaus: Auf dem höchsten Gebäude Bangkoks am „Mahanakhon Bangkok Skywalk“ werden die DSDS-Kandidat:innen von der Jury bereits erwartet. Schnell zeigt sich, wer mit Höhenangst zu kämpfen hat. Denn die gläserne Plattform, durch die man mehr als 300 Meter in die Tiefe auf die Mega-City Bangkok schaut, ist nur etwas für Schwindelfreie. Hier verkünden die Juror:innen eine ganz besondere Aufgabe: Wer will wirklich nach ganz oben? An einem anderen Gebäude der Stadt müssen sechs Kandidat:innen später unter Beweis stellen, dass sie für ihren großen Traum vom Superstar alles geben: Beim „House Running“ müssen sie sich aus fast 200 Metern Höhe abseilen und senkrecht nach unten spazieren. Die Entscheidung steht fest: Neben zwei Freiwilligen – dem jeweils selbsternannten mutigsten und feigsten Talent – müssen noch vier weitere von der Jury auserwählte Teilnehmer:innen zeigen, ob sie bereit sind, ihre Ängste zu überwinden.

Kandidat:innen sind mit ihren Songs unsicher

Neben der Mutprobe für die 6 auserwählten, müssen die Talente die Songs in den neu zusammengestellten Gruppen für die anstehende nächste Audition einüben. Dabei stellt sich schnell heraus, dass bei den Kandidat:innen in Thailand nicht immer alles eitel Sonnenschein ist: Während Fatih, Kiyan und Isa sich sehr unsicher mit ihren Songs sind, „Big N.“ und Sem mehrmals aneinander geraten, Andrea immer noch nicht wirklich Anschluss an die Gruppe findet und Felix von seinen Depressionen erzählt, bahnt sich unter den weiblichen Talenten ein handfester Zickenkrieg an!

Das sind die Gruppensongs im ersten Thailand-Recall

Adriano Pecoraro (22) aus Ehlscheid, Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23) aus Werther und Andrea Renzullo (26) aus Hamm singen „STAY” von The Kid LAROI & Justin Bieber

Monika Gajek (21) aus Salzgitter und Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe singen „Skyfall” von Adele

Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München, Isa Berisha (22) aus Salzgitter und Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) singen „Grenade” von Bruno Mars

Jaden Fischer (17) aus Bocholt, Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf und Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim singen „Savage Love (Laxed – Siren Beat)” von Jason Derulo & Jawsh 685

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden, Lawa Baban (25) aus Gießen und Dilara Sabahat (17) aus Neumünster singen „Cold Heart (PNAU Remix)” von Elton John & Dua Lipa

Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz, Sem Eisinger (29) aus Frankfurt und Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover singen „Someone You Loved” von Lewis Capaldi

Rose Ndumba (24) aus Essen, Jill Lange (22) aus Römerstein und Aileen Sager (23) aus Birkenfeld singen „Control” von Zoe Wees

David Leischik (27) aus Köln und Felix Gleixner (27) aus Amberg singen „(Your Love Keeps Lifting Me) Higher & Higher” von Jackie Wilson

Welche Kandidat:innen kommen in die nächste Runde?

Viel Trubel, bevor es am nächsten Tag heißt: Gruppen-Audition vor der Jury auf dem Rooftop des „Sindhorn Midtown Hotel“. Haben sich die Kandidat:innen trotz aller Stress-Situationen ausreichend für den wichtigen Auftritt vorbereitet? Es geht um viel: Nur die besten Talente reisen weiter ins Ferienparadies Phuket! RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!