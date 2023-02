DSDS 2023: Die Kandidaten im elften Casting

Nachdem auch die letzten Kandidat:innen ihr Jurycasting in der elften DSDS-Folge am kommenden Samstag auf RTL überstanden haben, steht direkt die nächste Herausforderung auf dem Programm: Wer in den Castingfolgen einen der begehrten Recall-Zettel bekommen hat, darf sich beim „Quick Pick“ in Mönchengladbach erneut vor der Jury beweisen, um einen Platz im Auslandsrecall auf Mallorca zu ergattern.

Vier glückliche Talente konnten sich durch die goldenen CDs von Dieter Bohlen, Leony, Pietro Lombardi und Katja Krasavice bereits ein Direkt-Ticket auf die Balearen-Insel sichern und den „Quick Pick“ überspringen. Das ist ein echter Vorteil, denn am Ende dürfen nur die besten Kandidat*innen ihre Koffer packen und sich auf den Weg gen Süden machen. Wer holt gesanglich noch einmal alles aus sich heraus und freut sich auf die Fortsetzung seiner aufregenden DSDS-Reise?

Das sind die Kandidaten im elften Casting

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

Song Jurycasting: „Believer“ von Imagine Dragons

„Action, Action, Action!“, so beschreibt die lebenslustige Tilly ihren Alltag mit drei Kindern, in dem es nie langweilig wird. Hatte sie sich lange Zeit auf ihr Familienleben konzentriert, möchte sie nun wieder musikalisch durchstarten, denn sie kann auf eine durchaus erfolgreiche Vergangenheit als Sängerin zurückblicken: Durch ihr Song-Feature zu „Copacabana“ von Leon Machère und zu „Portofino“ von Leon Machère & Kay One, hat sie zu Hause sowohl eine Gold-, als auch eine Platinplatte hängen – das macht was her! Außerdem war Tilly 2007 in der ersten Staffel von „Das Supertalent“ dabei und konnte sich bis ins Finale singen – ein großes Lob von Dieter Bohlen inklusive. Tilly hofft nun, dass Dieter Bohlen sie wiedererkennen wird und sie ihm zeigen kann, dass sie erwachsen geworden ist und nun mit einem noch größeren Talent auf die große DSDS-Bühne zurückkehrt. Wird sich der Jurychef erinnern und Tilly´s Gesangstalent nach so vielen Jahren zu würdigen wissen?

Nils Bollenbach (22) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly

Nils ist ein sehr politisch engagierter Typ, der im Jahr 2021 in seinem Wahlkreis sogar schon mal für den Bundestag kandidiert hat. Der Hamburger Jung möchte nicht der typische Politiker sein und denkt, dass auch Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte Politik machen sollten – und da gehört eben auch mal ein DSDS-Kandidat dazu! In seiner Freizeit ist der 22-Jährige in einem Künstlerkollektiv aktiv und nutzt als Atelier für seine Bilder eine eher ungewöhnliche Location: eine Zelle in einem Frauen-Knast! Ungewöhnlich soll auch sein Auftritt bei DSDS werden, denn Nils weiß: „Auf der Bühne werde ich zur Rampensau – da bin ich der Pausenclown!“ Bleibt zu hoffen, dass er neben einer auffälligen Bühnen-Performance bei der Jury auch gesanglich genügend Pluspunkte einfährt, um sich den Recall-Zettel zu sichern.

Florian Schäfer (23) aus Netphen

Song Jurycasting: „Drivers License“ von Olivia Rodrigo

Maschinenbau-Student Florian hat schon seit seiner Kindheit ein Faible für das Songwriting entwickelt und ist mit seiner Gitarre oft auf den Bühnen seiner Region unterwegs. Dabei mögen die Leute seine tiefe, raue und zugleich druckvolle Stimme sowie seine Art, die Zuhörer:innen mit seinen Songs emotional zu erreichen. Für seine musikalische Karriere hat sich Florian ein einprägsames Motto gesetzt: „Das Leben ist viel zu kurz, um nicht mal darüber gesungen zu haben“. Um es seinen Vorbildern Wincent Weiss, Joel Brandenstein und Lotte gleich zu tun und als Singer-Songwriter durchzustarten, möchte er bei DSDS nun mit einem überzeugenden Jurycasting ein erstes Fundament legen. Lässt sich auch die Jury von seiner gefühlvollen Performance berühren?

Hagen Künnecke (21) aus Nieste

Songs Jurycasting: „Your Song“ von Elton John und „Can’t Help Falling In Love“ von Elvis Presley

Hagen kann als Theologie-Student auf göttliche Hilfe „von oben“ hoffen und möchte der Jury beim DSDS-Casting zeigen, dass er nicht umsonst schon einiges in seine gesangliche Ausbildung investiert hat. Während seiner Musical-Ausbildung an der „Stage School“ in Hamburg hat er festgestellt, dass Gesang und Schauspiel zu seinen besonderen Stärken gehören, die er nun mit einem starken Auftritt bei DSDS präsentieren möchte. Daher auch sein Plan, sich mit seiner Musical-Stimme von den anderen Kandidat:innen abzuheben und mit Charme und Selbstbewusstsein den Recall-Zettel zu ergattern.

Esther Nkongo (27) aus Mönchengladbach

Song Jurycasting: „Natural Woman“ von Aretha Franklin

Als alleinerziehende Mutter weiß Esther, was es heißt, sich im Leben durchzuboxen. Passend dazu ist die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte in ihrer Freizeit sehr sportlich unterwegs, geht ins Fitnessstudio und powert sich beim Thai-Boxen aus. Schon seit über zwei Jahren ist die 27-Jährige als Hochzeitssängerin unterwegs, sodass Bühnenpräsenz für sie kein Fremdwort ist. Wird Esther ihre eigenen hohen Erwartungen erfüllen und im Jurycasting gesanglich überzeugend abliefern können?

Folgende Kandidat:innen in Folge 11 sind im „Quick Pick“ zu sehen

Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23) aus Werther mit „Schlechtes Vorbild“ von Sido

Raphael Chassé (18) aus Bergheim mit „Nauer alter Savas“ von DCVCNS

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld mit „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott

Linus König (18) aus Bergheim mit „Willst du“ von Alligatoah

Rose Ndumba (24) aus Essen mit „Work“ von Rihanna feat. Drake

Rahman Hashempour Kargar (27) aus Bovenden mit „Spotlight“ von Monett 192 feat. Lune

Natalie Nock (29) aus Baden Baden mit „Sternenträumer“ von Andrea Berg

Svenja Plaumann (23) aus Duisburg mit „Wenn das Liebe ist“ von Glashaus

Vivien Ververgaert (28) aus Weeze mit „Am Moment like This“ von Kelly Clarkson

Lawa Baban (25) aus Gießen mit „When I was your Man“ von Bruno Mars

Nico Grund (29) aus Köln mit „Wherever you will go“ von The Calling

Arif Emre Demir (25) aus Berlin mit „Ist da jemand“ von Adel Tawil

„Esopios“ (27) aus Düsseldorf mit „I follow rivers“ von Triggerfinger

Isa Berisha (22) aus Salzgitter mit „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Alexander Knappe

Peris Achilleas Grigoriadis (24) mit „Billionäire“ von Travis McCoy feat. Bruno Mars

Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf mit „Dancing with a Stranger“ von Sam Smith feat. Normani

Jill Lange (22) aus Römerstein mit „Bleeding Love“ von Leona Lewis

Olivia Reichert (22) aus München mit „99 Luftballons“ von Nena

Jana Milena Eßer (23) aus Eberau mit „Valerie“ von Mark Ronson feat. Amy Whinehouse

Clara Stampf (21) aus Frankfurt mit „Idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish

Taro Sperlich (22) aus Gardelegen mit „Sign of the Times“ von Harry Styles

Monika Gajek (21) aus Salzgitter mit „Nothing breaks like a heart“ von Mark Ronson feat. Miley Cyrus

Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon (Schweiz) mit „Man in the mirror“ von Michael Jackson

Sascha Wilhelm (30) aus Aach mit „Leave a light on“ von Tom Walker

Felix Gleixner (27) aus Amberg mit „Übermorgen“ von Mark Forster

Susanna Okonowski (30) aus Berlin mit „Moi…Lolita“ von Alizeé

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) mit „Dancing on my own“ von Calum Scott

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt mit „Talking to the Moon“ von Bruno Mars

David Leischik (27) aus Köln mit „Goodbye my lover“ von James Blunt

Dilara Sabahat (17) aus Neumünster mit „Next to me“ von Emeli Sandé