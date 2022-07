RTL stellt DSDS ein: Erste Worte von Dieter Bohlen!

Es ist ein Beben in der deutschen Fernsehlandschaft: Nach 20 Jahren stellt RTL überraschend „Deutschland sucht den Superstar“ ein. Damit endet eine TV-Ära. Jetzt hat sich Dieter Bohlen zu Wort gemeldet!

„Deutschland sucht den Superstar“ zählt zu einer der größten Erfolgshits in der Geschichte von RTL – in den vergangenen Jahren sind die Quoten jedoch deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr war Dieter Bohlen erstmals nicht dabei und das Zuschauerinteresse ging noch weiter zurück. Die Jury rund um Florian Silbereisen kam bei den Fans alles andere als gut an.

Dieter Bohlen meldet sich zu Wort

Nun kehrt Dieter Bohlen zu DSDS zurück – eine freudige Nachricht für die Fans. Doch kurz danach folgte die Hiobsbotschaft: Die Staffel mit Dieter Bohlen wird die letzte sein! Denn RTL hat sich dazu entschieden, die Show nach 20 Jahren einzustellen. Nun hat sich auch der Musikproduzent selbst zu Wort gemeldet. „Ich habe immer gesagt: Ich hatte eine Mega-Zeit bei dem Sender, ich habe mich zuhause gefühlt. Deshalb freue ich mich sehr, wieder bei DSDS zu sein“, sagt der Poptitan gegenüber RTL. „Wir werden eine Hammershow hinlegen und, so hoffe ich, wieder in aller Munde sein. Wenn Musik für euch das Ding eures Lebens ist, bewerbt euch bitte pronto, pronto, es ist das letzte Mal, dass ihr vor dem großen Meister singen könnt“, heißt es in dem Statement weiter. Florian Silbereisen, Ilse deLange und Toby Gad werden in der letzten Staffel nicht mehr in der Jury sitzen.

„Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen. Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest. Das werden wir nun gemeinsam mit Dieter Bohlen auch bei ‚Deutschland sucht den Superstar' beweisen", lässt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner verlauten.