Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel

David Jackson sucht als 13. Bachelor seine Traumfrau bei RTL. 2023 führt die Liebesreise wieder nach Mexiko – heiße Flirts, aufregende Dates und romantische Sommernächte sind garantiert! Schließlich sind 23 Single-Ladys angereist und bereit, den 32-jährigen Traummann so richtig um den Finger zu wickeln und ihn von sich zu überzeugen. Wer wird die letzte Rose bekommen?

David Jackson sucht als der neue Bachelor seine große Liebe. Wenn die 13. Staffel von „Der Bachelor“ bei RTL startet, will der 32-Jährige endlich finden, wonach er schon eine ganze Weile sucht: „Mir fehlt noch mein passendes Puzzleteil! Ich bin ready!“ Und er weiß: Diese Zeit könnte für ihn alles verändern. Mit seiner Mutter, seiner ältere Schwester und seiner Zwillingsschwester hat der Hottie schon drei Frauen – eine Partnerin fehlt im jedoch noch. Das soll sich in der Staffel von „Der Bachelor“ nun ändern.

Alle Infos zum David Jackson

David Jackson ist Halb-US-Amerikaner, gebürtiger Stuttgarter und gelernter Versicherungskaufmann. Als Model und Content Creator hat er sich mittlerweile selbstständig und sein Hobby zum Beruf gemacht. Ihm fehlt jedoch die EINE Frau. Dafür ist David nach vier Beziehungen und nunmehr drei Jahren als Single mehr als bereit: „Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: ‚Hey, hier ist Platz an meiner Seite!‘ Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Eine absolute Couchpotato könnte es bei dem Fitness-Fan und 1,86m großen Muskelpaket schwer haben: „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen.“ Nonstop sporteln ist aber nicht nötig: „Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen.“

Diese Single-Ladys buhlen um David Jackson

Colleen (27) aus Köln

Yolanda (26) aus Hamburg

Rebecca (28) aus Schwabhausen

Tami (29) aus Wörrstadt

Danielle (28) aus München

Nevin (30) aus Köln

Angelina (28) aus Lissabon und Albstadt

Fiona (29) aus Hamburg

Xenia (30) aus Hamburg

Leyla (26) aus Frankfurt

Pamela (25) aus Freiburg

Alyssa (36) aus Kapstadt und Lohr am Main

Maike (25) aus Lingen

Jana (27) aus Bad Vilbel

Chiara (26) aus München

Lisa M. (32) aus Potsdam

Lisa R. (27) aus Annweiler am Trifels

Mariam (30) aus Wien

Manina (30) aus Köln

Henriette (25) aus Hamburg

Saskia (29) aus Münster

Giovanna (27) aus Oelde

Dahwi (23) aus Zürich

Start und Sendezeiten von „Der Bachelor“

Die Liebesreise startet am Mittwoch, 01. März 2023, um 20:15 Uhr bei RTL, auf RTL+ sind alle 11 Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Nachdem am 10. Mai im Finale Davids letzte Entscheidung fällt, begrüßt Frauke Ludowig den Bachelor und einige der Frauen zum Staffelabschluss zum Talk.

1. Folge: 1. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

2. Folge: 8. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

3. Folge: 15. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

4. Folge: 22. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

5. Folge: 29. März (Mittwoch) um 20:15 Uhr

6. Folge: 5. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

7. Folge: 12. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

8. Folge: 19. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

9. Folge: 26. April (Mittwoch) um 20:15 Uhr

10. Folge: 3. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

Finale und „Das große Wiedersehen": 10. Mai (Mittwoch) um 20:15 Uhr

Gibt es einen Livestream?

Ja, den gibt es! Die Folgen werden nicht nur bei RTL+ zur Verfügung gestellt, sondern auf dem Streamingdienst gibt es auch einen Livestream von RTL. Du kannst die Folgen also auch direkt mittwochs um 20:15 Uhr direkt im TV schauen. Der Livestream von RTL ist aber nur für Premium-Kunden verfügbar.

Wo ist die Villa? Hier liegt der Drehort von „Der Bachelor“

Für David Jackson und die Single-Ladys geht es wieder nach Mexiko. Traumhafte Strände, magische Sonnenuntergänge und eine atemberaubende Landschaft – das zeichnet den Drehort an und für prickelnde Dates könnte es wohl kaum eine bessere Umgebung geben. RTL zeigt „Der Bachelor" ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.