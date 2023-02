Bachelor 2023: Ex-Freund von Kandidatin Rebecca verhielt sich respektlos!

„Ich flirte mit meinen Augen. Wenn mir jemand gefällt, schaue ich ihn intensiv an“, so Rebecca. Die 28-Jährige glaubt noch an die wahre Liebe und buhlt in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ um David Jackson.

Rebeccas größter Traum: eine eigene Familie gründen. Mit ihrer Teilnahme bei „Der Bachelor“ nimmt die 28-Jährige ihr Glück jetzt selbst in die Hand: „Ich glaube noch immer an die wahre Liebe. Leider ist es in unserer Generation schwer geworden, jemanden zu finden, der diese Werte teilt.“

Steckbrief zu Rebecca

Alter: 28

Wohnort: Schwabhausen bei Dachau

Beruf: Verwalterin für Personalwesen

Single seit: vier Jahren

Sternzeichen: Steinbock

Größe: 1,65m

Rebecca hatte einen schweren Schicksalsschlag

Schon einmal glaubte sie, den Richtigen gefunden zu haben, dachte sogar an Hochzeit. Doch ein schwerer Schicksalsschlag stellte das junge Glück auf die Probe. Ihr Ex-Freund veränderte sich, verhielt sich ihr gegenüber zunehmend respektlos und die Beziehung ging in die Brüche. Eine Trennung, an der sie lange zu knabbern hatte, doch heute, vier Jahre später, blickt sie voller Zuversicht in die Zukunft und will ihr Herz endlich wieder verschenken. „Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, wäre er groß und trainiert und hätte dunkle Haare und einen Bart.“

Doch am Ende ist die Optik für die 28-Jährige zweitrangig, was für sie wirklich zählt, sind Loyalität, Humor, Ehrlichkeit und Treue. Eigenschaften, die die 1,65 m große Brünette an sich selbst auch schätzt. Was sie dagegen weniger an sich mag: „Manchmal habe ich meine Emotionen nicht im Griff.“ Ob ihr das im Liebeskampf um den Bachelor zum Verhängnis wird? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel