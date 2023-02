Bachelor 2023: Kandidatin Maike ist ein echter Fußballprofi

„Dating wird ja nicht leichter, deshalb dachte ich: Ab zum Bachelor“, sagt Maike über sich. Die 25-Jährige ist für die große Liebe bereit und hat sich deshalb bei „Der Bachelor“ beworben.

Kick it like Maike! Die Studentin für Betriebswirtschaft und Management aus Lingen brennt für Fußball und ist mittlerweile eine echte Kreisligalegende. Seit nunmehr 20 Jahren steht die 25-Jährige für ihren Verein auf dem Platz. Wettbewerbserfahrung hat sie also – aber wird das beim Kampf um das Herz des Bachelors ein Vorteil sein?

Steckbrief zu Maike

Alter: 25

Wohnort: Lingen

Beruf: Studentin für Betriebswirtschaft und Management

Single seit: einem Jahr

Sternzeichen: Krebs

Nach sechseinhalb Jahren Beziehung ist Maike nun seit gut einem Jahr Single und hofft, in Mr. Unbekannt ihren Traummann zu finden. Punkten kann der Bachelor bei ihr, wenn er loyal, optimistisch und zuverlässig ist. Außerdem sollte er größer sein als die 1,70 m große Sportskanone. Womit sie zu überzeugen weiß? „Ich bin die perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol.“ Außerdem ist die Niedersächsin für jeden Spaß zu haben und zeigt keine Scheu, auch mal die Initiative zu ergreifen.

Maike will eine Familie gründen

Irgendwann eine eigene Familie zu haben, ist Maikes größter Traum. Ob das Abenteuer Bachelor der Anfang ihres ganz persönlichen Liebesmärchens wird? Ganz egal, wie es am Ende für sie ausgeht, die attraktive Fußballerin weiß, dass ihr eine ganz besondere Reise bevorsteht: „Ich bin bereit für ein Abenteuer und jede Menge neue Erfahrungen.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!