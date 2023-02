Bachelor 2023: Kandidatin Henriette wurde von ihrem Ex-Freund belogen!

„Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten“, sagt Henriette. Die Immobilienkauffrau aus Hamburg hat den richtigen Partner noch nicht gefunden – das soll sich durch die Teilnahme an der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ ändern.

Aller guten Dinge sind drei, oder? Nach bisher zwei Beziehungen stehen die Chancen für Henriette also gut, dass der Bachelor endlich der Richtige ist. Nach rund einem Jahr Single-Life sehnt sich Jetty, wie die 25-Jährige von ihren Freunden genannt wird, wieder nach Zweisamkeit. Humorvoll, ehrlich und vor allem loyal sollte ihr Traummann sein.

Steckbrief zu Henriette

Alter: 25

25 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Immobilienkauffrau

Immobilienkauffrau Sternzeichen: Waage

Waage Single seit: einem Jahr

Henriette hatte bisher kein Glück in der Liebe

Ihre bislang größte Enttäuschung: „Mein Ex-Freund hat mich ständig belogen – und mir sind viele Dinge zu spät klargeworden.“ Doch ihr Optimismus lässt die Hamburgerin weiter an die große Liebe glauben. Eine Eigenschaft, die sie an sich selbst sehr schätzt. Was Jetty dagegen gern ändern würde: „Manchmal möchte ich es jedem recht machen und vergesse meine eigenen Bedürfnisse dabei.“

Um das Herz des Bachelors zu erobern, will sie von Anfang an ehrlich sein und mit offenen Karten spielen – und vor allem viele gemeinsame Momente schaffen, um in Erinnerung zu bleiben. Das in ihren Augen perfekte Date: „Gemeinsam etwas Neues, Spannendes ausprobieren. Abends ein leckeres Essen. Und vor allem gute Gespräche.“ Ob Henriette das Herz von David Jackson erobern kann? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!