Bachelor 2023: Kandidatin Yolanda steht auf dominante Männer

„Yolanda ist ein echter Hingucker! „Selbstbewusste, dominante Männer finde ich anziehend“, sagt die Studentin aus Hamburg über sich. Die 26-Jährige will in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ nun David Jackson um den Finger wickeln.

Einfühlsam und laut, frech und empathisch, selbstsicher und emotional: In eine Schublade hat Yolanda noch nie gepasst. Geboren wurde die 26-Jährige in Ghana und entstammt einer adeligen Familie, ihr Großvater war sogar Stammeshäuptling eines kleinen Dorfes. Von klein auf war sie in zwei Welten zuhause, besonders in ihrer Kindheit fühlte sich jedoch keiner richtig zugehörig: „In Ghana war ich immer die Weiße, in Deutschland die Schwarze.“

Steckbrief zu Yolanda

Alter: 26

26 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Studentin

Studentin Single seit: einem Jahr

einem Jahr Sternzeichen: Skorpion

Umso wichtiger ist der Studentin aus Hamburg, sich mit Menschen zu umgeben, die sie lieben und wertschätzen. Zeit also, dass nach drei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein endlich Mr. Right in ihr Leben tritt. An ihrer Seite wünscht sich die 1,73 m große Schönheit einen Mann, der „präsent und sich bewusst ist, wer und was er ist. Der ähnliche Normen und Werte wie ich vertritt und auch dafür einsteht.“

Yolanda ist sehr loyal

Mit Yolanda hätte der Bachelor in jedem Fall eine Frau an seiner Seite, die loyal und ehrlich ist und immer eine Schulter zum Anlehen bietet: „Meine Familie und Freunde kommen immer zu mir, wenn sie einen Rat brauchen. Dass ihnen meine Meinung wichtig ist und als wertvoll empfunden wird, macht mich glücklich.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel