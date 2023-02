Bachelor 2023: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

David Jackson sucht seine Traumfrau bei RTL. Der 32-Jährige hat die Qual der Wahl und kann sich zwischen 23 attraktiven Single-Ladys entscheiden. Gedreht wurde die diesjährige Staffel in Mexiko – aber wo genau befindet sich dort eigentlich die Villa? KUKKSI verrät den Drehort.

23 Single-Ladys buhlen in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ um David Jackson. Beruflich ist der Hottie mega erfolgreich, denn er hat Versicherungskaufmann gelernt, arbeitet als Model und hat sich als Content Creator selbstständig gemacht. Was ihm noch fehlt: Eine Frau an seiner Seite. Diese will er jetzt als Rosenkavalier im TV finden.

Das erwartet David Jackson von der Liebesreise

David Jackson hat verraten, wie seine Traumfrau sein sollte. „Sie sollte wissen, was sie im Leben will“, sagt der Rosenkavalier im Interview mit RTL. Keine Chance dagegen hat eine absolute Couchpotato. „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen“, so der 32-Jährige. „Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen“, so David Jackson. Der Hottie hat auch ausgeplaudert, was er von der Liebesreise erwartet. „Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war. Ich denke, ich werde mich selbst auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen und bin offen für neue Erkenntnisse“, sagt der 32-Jährige.

Wo ist der Drehort? Hier befindet sich die „Bachelor“-Villa

Romantische Dates in einer traumhaften Kulisse: Die diesjährige Staffel von „Der Bachelor“ wurde wieder in Mexiko gedreht. Die Ladys werden dort in einer Villa untergebracht – aber wo befindet sich diese? Die Folgen wurden in Puerto Escondido sowie in Oaxaca gedreht, wie RTL gegenüber KUKKSI bestätigt. Bei Puerto Escondido handelt es sich um eine Urlaubsstadt an der Pazifikküste im Bundesstaat Oaxaca im Süden Mexikos, welche rund 30.000 Einwohner hat. Die Stadt ist vor allem ein Paradies für Surfer und Badeurlauber. Früher handelte es sich um einen schwer erreichbaren Fischerort – bis zu dem Moment, als die Surfer die Stadt entdeckt haben und dann damit auch die Touristen kamen. Bekannt ist Puerto Escondido vor allem auch durch die sogenannte „Mex Pipe“ an der Playa Zicatela – es handelt sich dabei um eine Riesenwelle, welche bis zu 10 Metern Höhe erreicht und es nur sehr selten auf dem Planeten gibt. Aufgrund der Lage herrscht selbst in den Wintermonaten dort ein mildes Klima und die Wassertemperatur liegt durchschnittlich bei 25 Grad.

Ein weiterer Drehort der Staffel ist Oaxaca. Es handelt sich dabei um die Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Oaxaca. Die Einwohnerzahl liegt bei rund 255.000 Menschen. Die Stadt zeichnet sich vor allem durch das historische Zentrum aus, welches seit 1987 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Stadt hat zahlreiche Kirchen und Sakralbauten, sowie Museen, Parks und Gärten, Märkte oder auch historische Gebäude. Da bleibt nur zu hoffen, dass David Jackson in dem Urlaubsparadies seine Traumfrau finden wird – romantische und unvergessliche Dates sind in der traumhaften Kulisse jedenfalls garantiert. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel