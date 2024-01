Die Bachelors 2024: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

Das gab es bisher noch nie: Erstmals suchen zwei Bachelors bei RTL nach der großen Liebe. 30 Single-Damen buhlen um die beiden Rosenkavaliere. Die Kandidatinnen werden auch diesmal wieder in einer Villa untergebracht – aber wo befindet sich diese eigentlich?

Wenn die beliebte Dating-Show Anfang 2024 in die 14. Staffel geht, ist vieles anders: Premiere auf der einen Seite und back to the roots auf der anderen Seite. Im malerischen Südafrika, wo schon Ur-Bachelor Paul Janke seine Liebe suchte, stürzen sich Familienmensch Sebastian und Sportskanone Dennis in ihr rosiges Abenteuer. Nicht nur die doppelte Bachelor-Power geht an den Start, auch treffen Sebastian und Dennis die Traumfrauen vorab zu Blind Dates in Deutschland.

Erstmals dürfen sie aus insgesamt 30 Frauen ihre 22 Herzdamen auswählen, die sie bei der aufregenden Reise nach Südafrika begleiten werden. Wer entspricht ihren Vorstellungen, mit wem sind sie auf einer Wellenlänge und bei welchem Blind Date ist bereits klar, dass nicht mehr draus wird? In Südafrika heißt es dann: zwei Männer, eine Mission: die große Liebe finden.

Das sind die beiden Bachelors

Sebastian Klaus

Das Liebes-Abenteuer geht in die nächste Runde – diesmal mit gleich zwei Bachelors. Der 35-jährige Sebastian war bereits verlobt, ist jetzt jedoch bereit, die große Liebe zu finden. Auch wenn schon länger keine Frau mehr sein Herz erwärmen konnte, träumt das Nordlicht von einer eigenen Familie: Frau, zwei Kinder, Haus im Grünen.

Dennis Gries

Strahlemann Dennis steckt einen mit seiner offenen und lebensfrohen Art direkt an. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann hat sich beruflich bereits seine Träume erfüllt. Er ist Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage und hat ein Start-up gegründet. Durch seinen beruflichen Erfolg hat er eine finanzielle Sicherheit erreicht, die ihn aber allein nicht glücklich macht: „Ich habe alles und bin in der Blüte meines Lebens, nur die richtige Frau an meiner Seite fehlt noch“, so der 30-Jährige.

Hier ist die Bachelors-Villa

Der Drehort der vergangenen Staffel lag an einem Traumstrand in Mexiko. Zwischen 2015 und 2018 wurde in den USA gedreht und während der Corona-Pandemie wurde in Deutschland geflirtet. Die allererste Staffel 2003 wurde mit Bachelor Marcel Maderitsch an der Cote d`Azur gedreht. Mit Paul Janke ging es im Jahr 2012 nach Südafrika – und genau dort wird auch die neue Staffel von „Die Bachelors“ in diesem Jahr gedreht. Hier leben die Single-Frauen wie auch in den vergangenen Staffeln in einer Villa, welche von einer traumhaften Kulisse umgeben ist. Romantischen Dates steht hier also nichts im Weg.