Kampf der Realitystars 2024: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!

In diesem Jahr sind wieder 23 Realitystars in die Sala bei „Kampf der Realitystars“ eingezogen. Mit dabei sind unter anderem Ballermann-Star Isi Glück sowie „Promi Big Brother“-Sieger Ben Tewaag. Doch wo liegt eigentlich die Villa?

23 schlagfertige Realitystars sind in die thailändische Sala eingezogen und möchten nur eines: Realitystar 2024 werden und 50.000 Euro mit nach Hause nehmen! Dafür müssen sie ihre Realitystar-Qualitäten allerdings erstmal in aufregenden Action- und Geschicklichkeitsspielen unter Beweis stellen, um Sendezeit kämpfen und taktisch geschickt mit den anderen Promis umgehen.

Das sind die Kandidaten

„Promi Big Brother“-Sieger Ben Tewaag

High-Society-Lady und Schauspielerin Jenny Elvers

Reality-TV-Sonnenschein Tanja Tischewitsch

Elsa Latifaj GNTM “-Teilnehmerin

Tiktok-Superstar Noah Cremer („noahbibbles“)

„Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer

Keno Veith („deschwattenostfreesjung“) der friesische Instagram -Star

die längsten Beine Deutschlands, Theresia Fischer

„Big Brother“-Diva Valencia Stöhr

Maurice Dziwak Love Island “- und „ Sommerhaus der Stars “-Löwe

Datingshow-Legende und Party-Prinz Calvin Kleinen

Cecilia Asoro Dschungelcamp -Teilnehmerin und „Playboy“-Beauty

„Temptation Island VIP“-Kandidat Aleks Petrovic

„Hot Bandito“ Silva Gonzalez

Ballermann-Star Isi Glück

die kölsche Frohnatur, Willi Herrens Schwester Annemie Herren

Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter

„Köln 50667″-Urgestein Christoph Oberheide

die emotionale Reality-Kultfigur Gisele Oppermann

Colleen Schneider Bachelor in Paradise “-Finalistin

„BullshitTV“-Mitgründer Chris Manazidis

die „Superzwillinge“ Heidi und Heike Kapuste

die Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan

Wo wird „Kampf der Realitystars“ gedreht?

Glänzen, Schwitzen und Bangen im Paradies: RTLZWEI entführt die Zuschauer mit „Kampf der Realitystars“ nach Thailand. Für einige Wochen ziehen sie in einer Strandbucht auf Phuket in eine thailändische Bambushütte, welche auch „Sala“ genannt wird. In einer einsamen Bucht wird einer siegeshungrigen Horde Promis der rote Teppich ausgerollt – doch sie sind nicht hier, um Urlaub zu machen. Satte 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Realitystar 2024“ gilt es zu gewinnen. Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels ist das Gesicht der Sendung und fungiert als Moderatorin in der illustren Realityshow.

Wer gewinnt „Kampf der Realitystars“?

Für die Kandidaten geht es um ein Preisgeld von 50.000 Euro. In mehreren Challenges müssen sich die Stars beweisen – doch am Ende wird es nur einen Gewinner geben. Die Staffel wurde bereits vor mehreren Monaten abgedreht – wer der Sieger wird, bleibt aber bis zum Finale geheim. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.