Bachelor 2023: Kandidatin Angelina hat in sechs Ländern gelebt!

„Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung“, sagt Angelina über sich. Die 28-Jährige ist für die große Liebe bereit. Deshalb will sie jetzt ihr Glück in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ versuchen. Ob sie bei David Jackspon punkten kann?

New York, Lissabon, Rom – in elf verschiedenen Städten und sechs Ländern hat Angelina schon gelebt. Die 28-Jährige liebt es, unterwegs zu sein und die Welt immer wieder neu zu entdecken: „Langeweile ist das Schlimmste für mich.“ Da liegt es doch nah, dass sie ihren Traummann nicht auf herkömmlichem Wege sucht, sondern bei „Der Bachelor“ eine eher außergewöhnliche Liebesreise wagt.

Steckbrief zu Angelina

Alter: 28

Wohnort: Lissabon und Albstadt

Beruf: Sales Executive

Single seit: vier Jahren

Sternzeichen: Jungfrau

Die letzte Beziehung ist vier Jahre her

Vier Jahre ist ihre letzte Beziehung inzwischen her, bislang war die extrovertierte Wahl-Portugiesin aber nicht bereit, ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Heute ist sie stärker denn je und bereit, für ihren großen Traum zu kämpfen: einen Partner zu finden und mit ihm ein Haus am Strand zu kaufen. Vielleicht direkt in Mexiko? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!