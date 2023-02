Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!

Bauchkribbeln, Gefühlschaos – und am Ende vielleicht die große Liebe: Am 1. März startet bei RTL endlich die 13. Staffel von „Der Bachelor“. Die Single-Ladys buhlen um Rosenkavalier David Jackson – am Ende wird aber nur eine Kandidatin die letzte Rose bekommen.

In elf Folgen, die jeweils eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar sind, zeigt sich, welche Dame im verrückten Liebes-Labyrinth ihren Weg zu unserem neuen Rosenkavalier David Jackson findet. Ob Abenteurerin, selbsternannter Flirtprofi oder Dame mit extra viel “Wifey”-Potential – die Ladys könnten vielfältiger kaum sein. Aber sie wissen auch ganz genau, was unser Bachelor ihnen bieten muss.

Die Single-Ladys im Überblick

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main:

„Easy going, blingbling, abenteuerlustig – ich bin vieles, aber ganz bestimmt nicht normal.“

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt:

„Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung.“

Chiara (26) Journalistin aus München:

„Ich will genauso geliebt werden, wie ich liebe.“

Colleen (27), Psychologin & Influencerin aus Köln:

„Physical touch is my love language – wenn mir jemand gefällt, suche ich Körperkontakt.“

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich (CH):

„Wenn ich weiß, dass es der Richtige ist, dann gehe ich all in.“

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München:

„Ich glaube, ich bin ein Flirtprofi und mache gern aufrichtig Komplimente“

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg:

„Schaumschläger, die keine Ambitionen im Leben haben, haben keine Chance.“

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde:

„Ich habe mich im Leben durchgeboxt und bin stolz darauf.“

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg:

„Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten.“

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel:

„Arroganz, Pessimismus und ein ungepflegtes Äußeres sind absolute No-Gos!“

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt:

„In mir steckt richtig viel Wifey-Material.“

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam:

„Ich mag an mir, dass ich mutig genug bin, mein Leben so zu gestalten, wie ich es leben möchte.“

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz):

„Wenn der Mann nicht auf mich zukommt, dann ergreife ich die Initiative.“

Maike (25), Studentin aus Lingen:

„Dating wird ja nicht leichter, deshalb dachte ich: Ab zum Bachelor.“

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln:

„Liebe ist wie ein Segel: Bekommt es nicht genug Wind, kann es seine volle Pracht und Kraft nicht entfalten.“

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien:

„Ich mag mein Durchhaltevermögen – und mein Aussehen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper.“

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln:

„Eigentlich lasse ich mich lieber erobern, aber jetzt drehe ich den Spieß mal um …“

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg:

„Mit Ja-Sagern kann ich nichts anfangen, ich stehe auf Alpha-Männer.“

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau:

„Ich flirte mit meinen Augen. Wenn mir jemand gefällt, schaue ich ihn intensiv an.“

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster:

„Liebe bedeutet für mich, uneingeschränkt so bleiben zu können, wie man ist.“

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt:

„Ich erlebe ständig verrückte Sachen– jetzt kommt ‚Der Bachelor‘.“

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg:

„Ich bin ein absoluter Gewohnheitsmensch und möchte mal aus meiner Komfortzone ausbrechen.“

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg:

„Selbstbewusste, dominante Männer finde ich anziehend.“