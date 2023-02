Bachelor 2023: Kandidatin Dahwi ist ohne Vater aufgewachsen

„Wenn ich weiß, dass es der Richtige ist, dann gehe ich all in“, sagt Dahwi über sich. Die Krankenpflegerin ist bereit, sich neu zu verlieben. In der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ will die 23-Jährige um David Jackson buhlen.

Eigentlich lässt sich Dahwi gerne erobern, doch wenn es drauf ankommt, ist sie sich auch nicht zu schade, den Spieß umzudrehen. Umgeben von 22 Mitstreiterinnen kann sie ihre Flirtkünste nun bei „Der Bachelor“ unter Beweis stellen. Warum ausgerechnet sie die Richtige für den smarten Junggesellen sein könnte? „Ich denke, dass ich für mein Alter schon ziemlich weit bin, vielleicht weiter als viele andere Mädels in meinem Alter. Ich weiß, was ich will, bin eine toughe Frau und habe viel zu bieten.“

Steckbrief zu Dahwi

Alter: 23

Wohnort: Zürich (Schweiz)

Beruf: Krankenpflegerin

Sternzeichen: Widder

Dahwi hat keinen Kontakt zu ihrem Vater

Eine Stärke, die sie auch aus ihrer Vergangenheit gezogen hat, die nicht immer einfach war. Nach Dahwis Geburt in Deutschland ist sie mit ihren Eltern und ihrer großen Schwester zurück nach Südkorea gegangen, die Heimat ihrer Familie. Ihr Vater versprach der Mutter dort ein schönes Leben, doch das Gegenteil war der Fall. Zurück in Deutschland ist Dahwi ohne Vater aufgewachsen, bis heute hat sie keinen Kontakt zu ihm. Doch sie sagt: „Mir fehlte es an nichts in der Kindheit“ und weiter „durch meine Vergangenheit bin ich heute der Mensch, der ich bin“.

Vor allem zeichnet sie sich durch ihre Zielstrebigkeit aus: „Wenn ich ein Ziel habe, arbeite ich mich dahin.“ Neben ihrem Job als Krankenpflegerin ist sie gerade dabei, sich ein zweites Standbein als Sport- und Ernährungscoach aufzubauen und bereitet sich auf einen Bodybuilding Contest vor. Ob sie ihr Ziel, das Herz des Bachelors zu erobern, auch erreicht? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!