Bachelor 2023: Selbstverliebte Egoisten haben bei Kandidatin Leyla keine Chance!

„In mir steckt richtig viel Wifey-Material“, sagt Leyla über sich. Seit vier Jahren geht die Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops als Single durchs Leben. Durch die Teilnahme bei „Der Bachelor“ soll sich das jetzt ändern.

Seit vier Jahren geht Leyla inzwischen als Single durchs Leben – das soll der Bachelor nun endlich ändern. Mit der 1,58 m kleinen Halbtunesierin hätte Mr. X in jedem Fall ein echtes Energiebündel an seiner Seite, das herzlich, offen und irgendwie auch ein bisschen verrückt ist.

Steckbrief zu Leyla

Die letzte Trennung war ein wichtiger Moment für Leyla

Mit ihren 26 Jahren weiß Leyla genau wer sie ist und was sie will: „Rückblickend war meine letzte Trennung ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe eine krasse Selbstentwicklung hinter mit, die mich mehr als positiv verändert hat.“ Deshalb hat sie auch von ihrem Mr. Right ganz genaue Vorstellungen: Humorvoll sollte er sein, außerdem viel lachen und Selbstbewusstsein mitbringen. Selbstverliebte Egoisten haben bei ihr dagegen keine Chance.

Was der Integrationshelferin, die sich an einer Grundschule um ein Kind mit Förderschwerpunkt kümmert, außerdem wichtig ist: „Ich will, dass er mein Partner und mein bester Freund ist. Egal, ob ich sexy Unterwäsche anhabe oder den Spongebob-Pyjama." Worauf Leyla als erstes achtet, wenn sie in der 1. Nacht der Rosen aus der Limousine steigt? „Auf sein Lächeln und die Art, wie er mich anschaut."