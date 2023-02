Bachelor 2023: Kandidatin Jana hat eine dreijährige Tochter

„Arroganz, Pessimismus und ein ungepflegtes Äußeres sind absolute No-Gos!“, sagt Jana über sich. Die Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel geht das Experiment bei „Der Bachelor“ ein und will um das Herz von David Jacjson buhlen.

Morgens um 07:00 Uhr in den Flieger nach Mallorca und am nächsten Tag den ersten Flug zurück – das war eine der bislang verrücktesten Aktionen in Janas Leben. Mit dem Abenteuer Bachelor steht nun das nächste vor der Tür! Ganz egal, wie die Reise für sie ausgeht: Die Zeit in Mexiko wird eine Erfahrung fürs Leben. Insgeheim war es schon immer Janas Traum, ihren Mr. Right bei „Der Bachelor“ zu finden.

Steckbrief zu Jana

Alter: 27

27 Wohnort: Bad Vilbel

Bad Vilbel Beruf: Medizinische Fachangestellte

Medizinische Fachangestellte Sternzeichen: Löwe

Nachdem die Beziehung zum Vater ihrer dreijährigen Tochter in die Brüche ging, könnte der jetzt tatsächlich wahr werden. „Wenn man sich beim Bachelor mit den tollen Dates nicht verlieben kann, wo dann?“ Recht hat sie. Die 27-Jährige will den schönen Unbekannten mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Humor und ihrer hilfsbereiten Art von sich überzeugen.

Wenn sie entscheiden könnte, wie ihr Date aussehen sollte, dann stünde vor allem ganz viel Action auf dem Plan – von zu viel Romantik hält die gebürtige Frankfurterin nicht viel. Ihre Flirttaktik: „Was sich liebt, das neckt sich…“ Von sich aus auf einen Mann zugehen – das passiert eher selten. Ob sich die ehemalige Miss Taunus umgeben von 22 attraktiven Konkurrentinnen ein Herz fasst und doch den ersten Schritt wagt? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!