Bachelor 2023: Kandidatin Giovanna hatte eine schwere Kindheit!

Giovanna ist Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Die 27-Jährige hatte bisher nur wenig Glück in der Liebe – das soll sich durch ihre Teilnahme in „Der Bachelor“ jetzt ändern. „Ich habe mich im Leben durchgeboxt und bin stolz darauf“, sagt die Kandidatin über sich.

Was man an einem Sonntagnachmittag allein im Freibad so macht? Sich bei „Der Bachelor“ bewerben zum Beispiel! Jetzt kämpft Giovanna als eine von 23 Frauen um das Herz von Deutschlands begehrtestem Junggesellen und hofft am Ende auf die letzte Rose: „Mein Traum ist es, mit meiner eigenen kleinen Familie unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und angekommen zu sein.“

Steckbrief zu Giovanna

Alter: 27

Wohnort: Oelde

Beruf: Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Single seit: eineinhalb Jahren

Sternzeichen: Krebs

Giovanna ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen

Eine Geborgenheit erfahren, die sie bislang nie hatte. Aufgewachsen in nicht den besten Familienverhältnissen hat die Halbitalienerin ihr Glück im Alter von 17 Jahren selbst in die Hand genommen, ist von zuhause ausgezogen und hat ab dem Zeitpunkt allein für ihre Träume gekämpft. „Ich komme von ganz unten“, gibt Giovanna zu – und ist umso stolzer darauf, heute da zu stehen, wo sie steht. Ihr Glück perfekt machen würde nach eineinhalb Jahren Singledasein nun noch der richtige Mann an ihrer Seite.

Punkten kann der Bachelor bei der 27-Jährigen, wenn er selbstbewusst und respektvoll ist, „das Aussehen ist zweitrangig, er muss einfach nur Ausstrahlung besitzen.“ Und warum könnte umgekehrt sie ausgerechnet die Richtige für Mr. Unbekannt sein? „Weil ich ein riesengroßes Herz habe und einen Menschen wirklich sehe.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!