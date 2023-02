Bachelor 2023: Kandidatin Fiona war bei Let’s Dance!

„Schaumschläger, die keine Ambitionen im Leben haben, haben keine Chance“, sagt Fiona über sich. Beruflich ist die 29-Jährige als Tänzerin erfolgreich. In der Liebe lief es dagegen nur bedingt gut. Deshalb will sie ihre Chance ergreifen und buhlt in „Der Bachelor“ um Rosenkavalier David Jackson.

Seit einem Jahr geht Fiona als Single durchs Leben – lange genug, findet sie. Mit ihrer offenen, lebensfrohen Art will die 29-Jährige nun das Herz des Bachelors erobern: „Ich bin genau die richtige Mischung aus bodenständig und verrückt.“

Steckbrief zu Fiona

Alter: 29

Wohnort: Hamburg

Beruf: Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde

Single seit: einem Jahr

Sternzeichen: Zwilling

Verrückt ist die gebürtige Hannoveranerin vor allem nach Tieren. Als Tierschützerin fährt sie regelmäßig nach Rumänien, um Tiere in Not zu retten. In ihrer Wahlheimat Hamburg hat sie ihre Liebe für Tiere sogar zum Beruf gemacht und sich als Physiotherapeutin für Hunde ein zweites Standbein aufgebaut. In den Hohen Norden hat es sie ursprünglich der Liebe wegen verschlagen – zwei Monate war sie mit ihrem damaligen Freund zusammen und ist ihm, ohne groß darüber nachzudenken, hinterhergezogen. „Eine Bauchentscheidung, obwohl ich sonst mehr der Kopfmensch bin.“

Fiona war als professionelle Tänzerin bei „Let’s Dance“

Die Beziehung ging in die Brüche, die Heimat ist geblieben. Von dort geht sie auch ihrem Hauptjob und einer weiteren Leidenschaft nach: dem Tanzen. Als professionelle Tänzerin hat sie bereits für „Let´s Dance“ an Choreografien mitgewirkt. Ein weiterer Fun Fact zu Fiona: „Ich esse fast jeden Tag Pasta, bin Halbitalienerin mit viel Familie in Süditalien und spreche fast kein Wort italienisch.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!