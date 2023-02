Bachelor 2023: Kandidatin Saskia zog schon mit 16 aus!

„Liebe bedeutet für mich, uneingeschränkt so bleiben zu können, wie man ist“, sagt Saskia über sich. Die Vertriebsassistentin aus Münster ist für ein neues Abenteuer bereit und will die letzte Rose von David Jackson in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ ergattern.

Auf zu neuen Abenteuern! Ihren Job hat Saskia an den Nagel gehängt, ihren Rucksack gepackt und sich auf Weltreise begeben. Nach Portugal und Andalusien legt sie für Deutschlands begehrtesten Junggesellen nun einen Stopp in Mexiko ein. Vielleicht entdeckt sie den Rest der Welt danach gemeinsam mit ihrem Traummann?

Steckbrief zu Saskia

Alter: 29

29 Wohnort: Münster

Münster Beruf: Vertriebsassistentin

Vertriebsassistentin Sternzeichen: Krebs

Krebs Single seit: acht Jahren

In ihrer Heimatstadt ist ihr der in den letzten acht Jahren Singledasein noch nicht über den Weg gelaufen: „In Münster läuft kein Boyfriend-Material mehr rum, deshalb versuche ich mein Glück jetzt beim Bachelor. Schon früh lernte Saskia, auf eigenen Beinen zu stehen. Bereits als sie 16 war, zog sie von zuhause aus. Ein Moment, den sie zugleich als herausforderndsten, aber auch wichtigsten Moment ihres Lebens beschreibt, hat er sie doch zu der toughen Frau gemacht, die sie heute ist.

So sollte der Traummann von Saskia sein

Eine ähnlich positive Sicht aufs Leben sollte auch der Mann an ihrer Seite mitbringen, außerdem smart, aufgeschlossen und respektvoll sein. Warum die tätowierte Blondine überzeugt ist, unter 22 Frauen die Eine für den Bachelor sein zu können? „Ich bin für jeglichen Schabernack zu haben, stehe mit beiden Beinen im Leben und komme sehr gut bei Schwiegereltern an“, lacht sie. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel