Bachelor 2023: Kandidatin Nevin hat schon eine Rose als Tattoo

„Eigentlich lasse ich mich lieber erobern, aber jetzt drehe ich den Spieß mal um – vielleicht habe ich dann mehr Erfolg“, sagt Nevin über sich. Die Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln will David Jackson in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ erobern.

Eine Rose für die Ewigkeit trägt Nevin bereits in Form eines Tattoos am Handgelenk – aber hält sie am Ende auch die letzte Rose des Bachelors in der Hand? Darauf hofft die 30-jährige Kölnerin in jedem Fall und tritt mit ihrer Teilnahme bei „Der Bachelor“ das Abenteuer ihres Lebens an.

Steckbrief zu Nevin

Alter: 30

30 Wohnort: Köln

Köln Beruf: Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Sternzeichen: Krebs

Krebs Single seit: vier Jahren Jahr

Nachdem ihre letzte Beziehung im Frühjahr 2019 in die Brüche ging, will Nevin ihr Herz endlich an den Richtigen verschenken und versucht es jetzt mal auf ganz ungewöhnlichem Weg: „Ich finde es sehr interessant, einen Menschen fernab vom Alltag und allem Gewohnten kennenzulernen. Ich glaube, man geht ganz anders and die Sache heran und gibt schneller mehr von sich preis als im Normalfall.“ In einer Beziehung ist der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen wichtig, sich bedingungslos zu unterstützen. Aneinander die besten Seiten hervorholen und nicht die schlechtesten.

Ihre guten Seiten? „Ich bin ein liebenswürdiger, lustiger, (manchmal zu) mitfühlender Mensch, der sehr ungeduldig ist.“ Was aber auch typisch Nevin ist: „Ich zähle beim Bananenschneiden immer mit. Und an unbekanntem Essen muss ich immer riechen.“ Könnte schlimmer sein, oder lieber Bachelor? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!