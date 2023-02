Bachelor 2023: Kandidatin Lisa M. liebt das Abenteuer

„Ich mag an mir, dass ich mutig genug bin, mein Leben so zu gestalten, wie ich es leben möchte“, sagt Bachelor-Kandidatin Lisa M über sich. Von dem Singledasein hat die 32-Jährige genug und buhlt deshalb um Hottie David Jackson.

Eine siebenmonatige Weltreise, die sie unter anderem auf die Philippinen, nach Papua-Neuguinea, Australien und Neuseeland geführt hat, war die bislang prägendste Erfahrung, die Lisa gemacht hat. Jetzt steht ein neues Abenteuer vor der Tür, das sie auf ewig begleiten wird. Ob es auch der Beginn einer Neverending-Lovestory wird? Das wird sich zeigen.

Steckbrief zu Lisa M.

Alter: 32

32 Wohnort: Potsdam

Potsdam Beruf: Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst

Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst Single seit: einem Jahr

Fest steht: Nach zwei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein hat die 32-jährige Potsdamerin genug davon und will sich endlich wieder verlieben. Sport, Reisen, Motorrad fahren – wenn der Bachelor ihre Hobbys teilt, stünden die Chancen schon mal nicht schlecht. Außerdem sollte ihr Mr. Right ihr eine Schulter zum Anlehen bieten und gleichzeitig ihr bester Freund sein. Optisch hat die Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst keine bestimmten Vorlieben, was für sie zählt, ist die gesamte Ausstrahlung.

Womit die 1,63 m große Brandenburgerin, deren Markenzeichen ihre langen braunen Haare sind, punkten kann? „Ich bin eine lebensfrohe, abenteuerlustige und aufgeschlossene Frau, die gern nach den Sternen greift, dabei aber nicht den Boden unter den Füßen verliert." Klingt nach einer echten Traumfrau, oder? RTL zeigt „Der Bachelor" ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.