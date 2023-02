Bachelor 2023: Kandidatin Xenia hat sich von einem Date tätowieren lassen

„Ich bin ein absoluter Gewohnheitsmensch und möchte mal aus meiner Komfortzone ausbrechen“, sagt Xenia über sich. Die Einzelhandelskauffrau aus Hamburg will auf Mr. Right in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ treffen.

Vier Jahre ist Xenia inzwischen Single, „eine Zeit, in der ich Dating quasi hobbymäßig, fast schon nebenberuflich, betrieben habe“, lacht die 30-Jährige. Einige schräge Dates hat die Wahlhamburgerin dabei schon erlebt: „Von einem Mann habe ich mich gleich beim 1. Date tätowieren lassen – es war mein erstes Tattoo.“-

Steckbrief zu Xenia

Alter: 30

30 Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Einzelhandelskauffrau

Einzelhandelskauffrau Single seit: vier Jahren

In Mexiko stürzt die Halb-Kubanerin, die früher oft mit Rihanna verwechselt und auf ihren Konzerten fotografiert wurde, jetzt ins nächste Datingabenteuer. Für die Liebe geht Xenia aufs Ganze, mit gerade einmal 21 Jahren hat sie für den Mann an ihrer Seite ihre Heimat Erfurt hinter sich gelassen und ist ohne Familie und Freunde ins weit entfernte Hamburg gezogen. Neun Monate später trennte sich ihr damaliger Freund. Dennoch sagt die Einzelhandelskauffrau: „Für die Liebe – wenn es wirklich der Wahre ist – würde ich diesen Weg nochmal gehen.“

So sollte der Traummann von Xenia sein

Lange Haare, trainierte Arme, schöne Zähne und ein nettes Lächeln: Würde Xenia ihren Traummann malen, so sähe er aus. „Wenn er dann noch ein gewisses Feingefühl und Empathie mitbringt, eine gesunde Prise Humor besitzt und man viel zusammen lachen kann, bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit hin und weg.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel