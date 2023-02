Bachelor 2023: Kandidatin Chiara kann gut provozieren!

„Ich will genauso geliebt werden, wie ich liebe“, sagt Chiara. Die 26-jährige Journalistin aus München ist für eine Beziehung bereit. Deshalb will die Schönheit ihr Glück jetzt bei „Der Bachelor“ versuchen.

„Natürlich, cool und sexy, meinungsstark und ein wenig extravagant – aber vor allem tiefgründig“, so würde sich Chiara selbst beschreiben. Die richtige Mischung für den Bachelor? Nach gut zwei Jahren Singledasein will die Musikjournalistin ihr Glück bei Deutschlands begehrtestem Junggesellen versuchen und hofft, in Mexiko auf einen Mann zu treffen, der ihr auf Augenhöhe begegnet. Jemanden, der selbstreflektiert, ehrlich und herzlich ist und sich genau in die Chiara verliebt, die sie ist.

Steckbrief zu Chiara

Alter: 26

Wohnort: München

Beruf: Journalistin

Single seit: zwei Jahren

Optisch hat sie keine festen Vorstellungen – gepflegt sollte er sein, immer gut duften und ein gebügeltes T-Shirt tragen. Vorausgesetzt, der schöne Unbekannte gefällt ihr, ist die extrovertierte Münchnerin optimistisch, ihn für sich zu begeistern: “Flirten kann ich nicht, dafür aber ausgezeichnet provozieren und ich weiß auf mich aufmerksam zu machen. Ich hab‘ da ein crazy Talent für – hat noch nie nicht geklappt.“

Ihr Geheimnis? „Ich bin relativ fordernd, aber auch ganz cute.“ Was die 26-Jährige außerdem auszeichnet: „Ich bin ein sehr intensiver Mensch. Ich lebe meine Höhen genauso intensiv wie meine Tiefen!“ Mit dem Bachelor soll es jetzt ganz nach oben gehen – straight auf Wolke 7. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!