Bachelor 2023: Kandidatin Alyssa datete einen Mega-Star!

„Easy going, blingbling, abenteuerlustig – ich bin vieles, aber ganz bestimmt nicht normal“, sagt Alyssa über sich. Die 36-Jährige hat einen Mega-Star gedatet – das hat aber nicht geklappt. Nun versucht die Beauty ihr Glück bei „Der Bachelor“ und buhlt um David Jackson.

Mit Ryan Reynolds hat es nicht geklappt – ja, den hat Alyssa mal gedatet – aber vielleicht entpuppt sich ja der Bachelor als ihrer wahrer Mr. Right? „Ich bin kein gewöhnlicher Mensch und lebe kein gewöhnliches Leben. Ich denke, das bevorstehende Abenteuer ist eine außergewöhnliche Art, einen Menschen kennenzulernen.

Steckbrief zu Alyssa

Alter: 36

Wohnort: Kapstadt & Lohr am Main

Beruf: Marketing Director

Single seit: einem Jahr

Größe: 1,70m

Geboren und aufgewachsen ist die 1,70 m große Blondine in Kapstadt, erst im Alter von zehn Jahren kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland, heute pendelt sie zwischen der südafrikanischen Metropole und Lohr am Main. Ihr ständiger Wegbegleiter: ihr Glaube. Viele Jahre hat sie sich mit den unterschiedlichsten Religionen beschäftigt, heute ist sie überzeugte Christin mit einer tiefen Verbindung zu Gott.

So müsste das perfekte Date von Alyssa sein

Nach einer elfjährigen Beziehung, die vor einem Jahr in die Brüche ging, will sich Alyssa endlich wieder verlieben und hofft darauf, in Mexiko auf einen Mann zu treffen, der authentisch ist und ein ehrliches Herz hat. Wie ihr perfektes Date aussähe? „Auf jeden Fall ein bisschen Abenteuer und Natur, Jetski fahren oder sowas. Abends ein Feuer machen (kann ich sehr gut!), vielleicht ein bisschen tanzen. Viel Lachen. Und definitiv Backgammon spielen.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!