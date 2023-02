Bachelor 2023: Kandidatin Colleen wurde zum Ghosting-Opfer!

„Physical touch is my love language – wenn mir jemand gefällt, suche ich Körperkontakt“, sagt Colleen über sich. Die 27-Jährige ist für eine neue Beziehung bereit. Ob die Influencerin in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ mit ihrem Charme beeindrucken kann?

Seit drei Jahren geht Colleen bereits als Single durchs Leben – doch damit soll jetzt Schluss sein. Ihre Freunde beschreiben die 27-Jährige als offenen, spontanen und abenteuerlustigen Menschen. Da kommt eine außergewöhnliche Liebesreise wie „Der Bachelor“ doch wie gerufen, um ihr Herzblatt zu finden.

Steckbrief zu Colleen

Alter: 27

Wohnort: Köln

Beruf: Psychologin & Influencerin

Single seit: drei Jahren

Die 27-Jährige wurde geghostet

Eine große Liebesenttäuschung musste die Psychologin bereits verkraften: „Ich habe nach langer Zeit eine Person kennengelernt, die mich wirklich interessiert hat, ich war verknallt und wurde dann geghostet.“ Autsch. Doch ihr Herz ist inzwischen geheilt und Colleen mehr als bereit für Mr. Right. Wie er sein sollte? Selbstsicher, humorvoll und ein Mensch, der Interesse an seinem Gegenüber zeigt. Optisch kann er sie beim ersten Aufeinandertreffen mit schönen Zähnen und einem sympathischen Lachen in seinen Bann ziehen.

Colleen erteilt Narzissten eine Absage

Ungepflegte Männer oder Narzissten kommen ihr dagegen nicht ins Haus. Colleen selbst weiß mit ihrer extrovertierten und positiven Art zu überzeugen – sie nimmt das Leben wie es kommt und macht immer das Beste daraus. Ihr Glück perfekt machen würde jetzt der richtige Mann an ihrer Seite: „Love is energy of life. Jeder braucht Liebe“. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!