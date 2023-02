Bachelor 2023: So sollte der Traummann von Kandidatin Manina sein

„Liebe ist wie ein Segel: Bekommt es nicht genug Wind, kann es seine volle Pracht und Kraft nicht entfalten“, sagt Manina. In der Liebe wollte es nicht so klappen – deshalb hat sich die Fitness- und Personaltrainerin aus Köln bei „Der Bachelor“ beworben.

Der größte Wunsch von Manina: „Einen Lover and Friend finden und mit ihm gemeinsam die Welt erkunden.“ Vielleicht ist das Abenteuer Mexiko ja erst der Beginn einer ganz wunderbaren (Liebes-)Reise? Seit Frühjahr 2022 ist die Kölnerin Single, lang genug, findet die 30-Jährige. Groß, braun gebrannt, dunkle Haare, helle Augen, Dreitagebart – von ihrem Mr. Right hat Manina ganz genaue Vorstellungen. Vor allem aber sollte er open-minded, gesellschaftlich interessiert und humorvoll sein.

Steckbrief zu Manina

Alter: 30

Wohnort: Köln

Beruf: Fitness- und Personaltrainerin

Single seit: einem Jahr

Größe: 1,76m

Sternzeichen: Waage

Manina zockt „Call of Duty“

Mit ihrer Positivität und Lebenslust schafft es die gebürtige Aachenerin „Licht in den dunkelsten Keller zu bringen.“ Eines ihrer größten Hobbys außerdem: Call of Duty zocken – wenn das nicht echte Traumfrau-Qualitäten sind. Dass sie eine gute Partie ist, davon ist die selbstbewusste Personal- und Fitnesstrainerin überzeugt: „Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich nicht nur hübsch bin, sondern auch super viel in mir steckt. Ich kann seine beste Freundin, Geliebte und Partnerin in einem sein.“

Für ihre Zeit in Mexiko nimmt sich die 1,76 m große Brünette vor, gemeinsam mit dem Bachelor „viele lustige Momente zu schaffen, in denen auch er sich hoffentlich unbeschwert und leicht fühlt.“ Ob Manina mit ihrer Art bei David Jackson punkten kann und die letzte Rose ergattern wird? RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!