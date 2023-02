Bachelor 2023: Kandidatin Tami bringt Traumfrau-Qualitäten mit

„Ich erlebe ständig verrückte Sachen– jetzt kommt ‚Der Bachelor‘“, meint Tami. Fitnessökonomin aus Wörrstadt will ihre Liebe im TV in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ finden. Ob die 29-Jährige bei David Jackson punkten kann?

Helle Haare, helle Augen, groß – von ihrem Traummann hat Tami ganz konkrete Vorstellungen. Was am Ende aber zählt, ist das Gesamtpaket. „Seine Ausstrahlung und sein Lächeln sind das, worauf ich als erstes achte.“ Ob der Bachelor am Ende Tamis Perfect Match ist? Genau das will die Fitnessökonomin herausfinden und wagt in Mexiko das Blind Date ihres Lebens: „Bei den tollen Möglichkeiten kann man sich doch nur verlieben“.

Steckbrief zu Tami

Alter: 29

Wohnort: Wörrstadt

Beruf: Fitnessökonomin

Größe: 1,70m

So sieht das perfekte Date von Tami aus

Wie ihr perfektes Date aussähe? Da hält es die Wörrstädterin ganz simpel: ein bisschen Action und leckeres Essen. Weiter gibt sie zu: „Ich bin nicht sehr romantisch.“ Um das Herz des Bachelors zu gewinnen, setzt die 1,70 m große Blondine mit den strahlend blauen Augen vor allem auf Authentizität: „Ich werde einfach ich selbst bleiben und hoffen, dass er mich gut findet, genauso wie ich bin.“

Aufgeschlossen, humorvoll und immer da, wenn ihre Liebsten sie brauchen – Tami bringt echte Traumfrau-Qualitäten mit. Außerdem ist sie ein Gefühlsmensch, der sein Herz auf der Zunge trägt. In einem Partner sucht die 29-Jährige daher einen Gegenpol, der ihr auch mal Paroli bieten kann. Große Klappe, nichts dahinter? Für Tami ein absolutes No-Go. RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: David Jackson, Kandidatinnen, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel