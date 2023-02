Bachelor 2023: Kandidatin Mariam mag ihr Aussehen

„Ich mag mein Durchhaltevermögen – und mein Aussehen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper“, sagt Mariam über sich.Die 30-Jährige hat vom Singaldasein die Nase voll und will bei „Der Bachelor“ um David Jackson buhlen.

Mexiko, für Mariam ein ganz besonderer Ort. Zum ersten Mal allein auf Reisen, verbrachte sie hier 2021 eine Zeit, die sie nie vergessen wird: „Das war eine wunderbare Erfahrung für mich, denn ich habe mich durch diese Reise noch besser kennenlernen dürfen.“

Steckbrief zu Mariam

Alter: 30

30 Wohnort: Wien

Wien Beruf: Marketing und Sales Managerin

Marketing und Sales Managerin Single seit: zwei Jahren

Ob ihr Liebestrip dieses Mal ähnlich mindblowing wird? Nach zwei Beziehungen und zwei Jahren Singledasein möchte sich die brünette Schönheit mit österreichischen und ägyptischen Wurzeln endlich wieder verlieben. Da bietet das Abenteuer Bachelor doch die besten Voraussetzungen! Reisen, Tanzen, Yoga – mit Mariam hätte Deutschlands beliebtester Junggeselle ein echtes Energiebündel an seiner Seite.

Loyalität ist für Mariam besonders wichtig

Getreu dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ verwöhnt die Marketing und Sales Managerin, die zudem gerade eine Ausbildung zur Psychotherapeutin absolviert, ihre Lieben außerdem gern mit selbstgebackenen Leckereien. Am liebsten mit original Wiener Sachertorte. Noch mehr gute Argumente, lieber Bachelor? „Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und weiß, was ich will. Man(n) kann mit mir lachen, aber auch weinen. Auf mich kann man sich immer verlassen, Loyalität ist bei mir das A und O.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!