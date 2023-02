Bachelor 2023: Kandidatin Danielle wurde kurz vor ihrer Hochzeit betrogen!

„Ich glaube, ich bin ein Flirtprofi und mache gern aufrichtig Komplimente“, sagt Danielle über sich. In der Liebe hatte die 28-Jährige zuletzt weniger Glück – das will die Schönheit jetzt durch ihre Teilnahme in der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ ändern.

Danielles bislang verrücktestes Erlebnis? Mit einem Tinder-Date ist sie spontan nach Indien geflogen – nur eines von 34 Ländern, das sie schon bereist hat. Nachdem ihr Fast-Ehemann sie zwei Wochen vor der Hochzeit betrogen hat, dachte sie sich: „Was hab ich zu verlieren?“ Ein Trip, den sie nie bereut hat, auch, wenn sich ihre Reisebegleitung nicht als Mr. Right entpuppt hat.

Steckbrief zu Danielle

Alter: 28

Wohnort: München

Beruf: angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche

Single seit: eineinhalb Jahren

Danielle hatte bisher drei Beziehungen

Vielleicht wartet der ja jetzt in Mexiko auf sie? Drei Beziehungen hatte Danielle bisher, die letzte ist eineinhalb Jahre her. „Mittlerweile habe ich die Hoffnung, auf herkömmlichem Wege den Richtigen zu finden, fast aufgegeben. Als Bachelor werden immer Männer ausgewählt, die besonders sind. Und ich suche einen Mann, der besonders ist.“ Wie er sein sollte? Selbstbewusst, charismatisch und humorvoll. Außerdem sollte er eine ähnlich lebensbejahende Einstellung mitbringen wie sie.

Ihr Lebensmotto: „Next!“ „Warum sich mit negativem Mist rumschlagen? Ob Job, Freunde oder Partner: Wenn dir etwas im Leben nicht guttut, befreie dich davon. Eine Einstellung, die mir sehr viel Kraft gibt und mein Leben stets positiv gestaltet.“ RTL zeigt „Der Bachelor“ ab dem 1. März 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen!