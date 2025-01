„Hartz Rot Gold“: Jugendamt nimmt Baby von Jessica und Olaf weg!

Jessica und Olaf aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ sind zu allem bereit, um das Jugendamt von ihrer Kompetenz als Eltern zu überzeugen. Sie wollen ihr Baby zurück!

Bei Jessica und Olaf lief es zuletzt nicht rund. Der 54-Jährige ist komplett ausgerastet und wurde gegenüber seiner Verlobten Jessica handgreiflich. „Langsam werde ich sauer und dann fang’ ich an zu schreien. Und wenn du weitermachst, dann baller‘ ich dir eine, aber ganz gewaltig“, kündigte er bei „Hartz Rot Gold“ an. Und so kam es dann auch – seiner Verlobten Jessica verpasste er eine Ohrfeige. Danach kam es zu einem Polizeieinsatz und auch die Dreharbeiten mussten kurzzeitig unterbrochen werden.

Doch das nächste Drama bahnt sich an! Trotz aller Schwierigkeiten erwarten die beiden ein Kind – nach der Geburt ist jedoch das Jugendamt eingeschritten. Denn die Behörde ist der Auffassung, dass sich das Paar nicht ausreichend um das Baby kümmert. Deshalb wurde ihnen das Sorgerecht entzogen – doch um dieses wollen Jessica und Olaf nun vor Gericht kämpfen.

Jugendamt nimmt Baby Josch nach der Geburt in Obhut

Bei Jessica und Olaf dreht sich alles um den anstehenden Besuch des Jugendamts. In Hamburg-Barmbek bereiten sich die beiden darauf vor, dass die Behörde ihr Zuhause inspiziert, nachdem ihr Sohn Josch kurz nach der Geburt in Obhut genommen wurde. Die Eltern wollen um ihr Baby kämpfen und haben in den letzten Tagen unermüdlich an einer kindgerechten Einrichtung gearbeitet. Der heutige Termin ist entscheidend, denn der Bericht wird vor Gericht eine zentrale Rolle spielen, wenn es um die Rückführung ihres Sohnes geht. Werden ihre Mühen endlich belohnt?

Erhalten Jessica und Olaf wieder das Sorgerecht?

In den darauffolgenden Folgen von „Hartz Rot Gold“ blicken Jessica und Olaf einem entscheidenden Termin entgegen: Vor dem Hamburger Amtsgericht soll geklärt werden, ob sie das Sorgerecht für ihren Sohn Josch zurückerhalten. Das Jugendamt hatte Josch zuvor in Obhut genommen, da es den Eltern nicht gelang, das Kindeswohl ausreichend zu gewährleisten. Nun muss das Gericht entscheiden, ob Jessica und Olaf eine zweite Chance bekommen.

Das ganze Drama um Jessica und Olaf zeigt RTLZWEI in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ ab dem 27. Januar 2025 um 16.05 Uhr.